Как выросли резервы Украины
В прошлом месяце благодаря устойчивым и постоянным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в валюте, резервы продолжали расти.
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По состоянию на 1 августа 2023 года международные валютные резервы Украины составляли 41,718 миллиарда долларов, что является вторым под ряд рекордом.
Что повлияло на увеличение резервов
На валютные счета НБУ поступило около 4681,3 миллиона долларов. Среди которых:
- 1 657,4 миллиона долларов – макрофинансовая помощь от ЕС;
- 1 496,3 миллиона долларов – льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;
- 1 300,3 миллиона долларов – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них – 1 250,0 миллиона долларов от США;
- 227,3 миллиона долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
За погашение государственного долга в иностранной валюте и обслуживание украинское правительство выплатило 394,6 миллиона долларов.
Согласно балансовым данным, в июле НБУ продал на валютном рынке 1 873,4 миллиона долларов и выкупил – 12,9 миллиона долларов. То есть чистая продажа валюты составила – 1 860,5 миллиона долларов.
В результате переоценки финансовых инструментов в июле, их стоимость выросла на 266 миллионов долларов.