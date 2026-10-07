Международные резервы Украины сократились: в НБУ объяснили ситуацию со средствами

По состоянию на 1 октября 2026 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 47 101,8 миллиона долларов США. В сентябре текущего года они сократились на 3,2 %.

Почему сократились международные резервы

Эта динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, о чем говорится на сайте Национального банка Украины.

Эти операции превысили поступления от международных партнеров и конвертацию валюты в гривну. Речь идет о валюте, полученной в рамках программы "Ukraine Support Loan".

Отмечается, что текущий объем международных резервов является достаточным для поддержания стабильности валютного рынка.

На динамику международных резервов в сентябре повлиял ряд факторов:

Операции Нацбанка на валютном рынке Украины. Согласно балансовым данным, НБУ в сентябре продал на валютном рынке 5 449,9 миллиона долларов США. Поступления в пользу правительства и выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило 890,4 миллиона долларов США – через счета Всемирного банка. Переоценка финансовых инструментов и влияние других факторов. В сентябре в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы сократились на 368,3 миллиона долларов США.

Кроме того, Украина получила 3,81 миллиарда долларов США от Европейского Союза в рамках оборонного транша – по программе Ukraine Support Loan.

Следует добавить, что эти средства не включаются в международные резервы Украины. Причиной является их ограниченное (целевое) назначение.

К тому же в сентябре правительство конвертировало в гривны 3,81 миллиарда долларов США, что способствовало увеличению международных резервов.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 195,7 млн долларов США, в частности:

72,3 миллиона долларов США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

8,3 миллиона долларов США – обслуживание валютных ОВГЗ;

115,1 миллиона долларов США – выплаты другим кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 254,3 миллиона долларов США.

Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2026 года " международные резервы Украины " составляли 48,66 миллиарда долларов. В августе они сократились на 5%.