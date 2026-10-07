Чому міжнародні резерви зменшилися

Динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті, про що йдеться на сайті Національного банку України.

Операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертацію в гривню валюти. Мова йде про валюту, яка була отримана в межах програми Ukraine Support Loan.

Наголошується, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

На динаміку міжнародних резервів у вересні вплинула низка чинників:

Операції Нацбанку на валютному ринку України. Відповідно до балансових даних, НБУ у вересні продав на валютному ринку 5 449,9 мільйона доларів США. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло 890,4 мільйона доларів США – через рахунки Світового банку. Переоцінка фінансових інструментів та вплив інших чинників. У вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на 368,3 мільйона доларів США.

Крім того, Україна отримала 3,81 мільярда доларів США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу – за програмою Ukraine Support Loan.

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Слід додати, що ці гроші не зараховуються до міжнародних резервів України. Причиною є їхнє обмежене (цільове) призначення щодо використання.

До того ж у вересні уряд конвертував у гривні 3,81 мільярда доларів США, що сприяло збільшенню міжнародних резервів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 195,7 мільйона доларів США, зокрема:

72,3 мільйона доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 мільйона доларів США – обслуговування валютних ОВДП;

115,1 мільйона доларів США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,3 мільйона доларів США.

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2026 року міжнародні резерви України становили 48,66 мільярда доларів. У серпні вони скоротилися на 5%.