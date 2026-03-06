Международные резервы Украины неожиданно изменились: НБУ объявил новые цифры

По состоянию на воскресенье, 1 марта 2026 года, Международные резервы Украины по предварительным данным составили 54 753,4 миллионов долларов США. В частности, в феврале текущего года они уменьшились на 5,0%.

Что происходит с украинскими международными резервами?

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, о чем рассказали в Национальном банке Украины.

Операции были только частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. Но объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка даже несмотря на уменьшение.

В целом динамику резервов в феврале 2026 года определял ряд факторов:

Операции НБУ на валютном рынке Украины: в феврале, если сравнивать с январем, чистая продажа валюты уменьшилась на 19,8%. Согласно балансовым данным, регулятор продал на валютном рынке 2 989,5 миллионов долларов США.

в феврале, если сравнивать с январем, чистая продажа валюты уменьшилась на 19,8%. Согласно балансовым данным, регулятор продал на валютном рынке 2 989,5 миллионов долларов США. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга: на валютные счета правительства в НБУ в феврале поступило 1 000,4 миллиона долларов США. В частности 690,8 миллиона долларов США – через счета Всемирного банка в рамках инициативы ERA. А еще 309,6 миллиона долларов США – от размещения ОВГЗ. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 804,1 миллиона долларов США. В частности 472,2 миллиона долларов США потратили на обслуживание и погашение ОВГЗ, 331,9 миллиона долларов США – на уплату другим кредиторам. А Международный валютный фонд получил от Украины 279,7 миллиона долларов США.

на валютные счета правительства в НБУ в феврале поступило 1 000,4 миллиона долларов США. В частности 690,8 миллиона долларов США – через счета Всемирного банка в рамках инициативы ERA. А еще 309,6 миллиона долларов США – от размещения ОВГЗ. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 804,1 миллиона долларов США. В частности 472,2 миллиона долларов США потратили на обслуживание и погашение ОВГЗ, 331,9 миллиона долларов США – на уплату другим кредиторам. А Международный валютный фонд получил от Украины 279,7 миллиона долларов США. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют): в феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 152,5 миллиона долларов США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта,

– отметили в Нацбанке.

Напомним! Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 по предварительным данным выросли до 57 660,3 миллиона долларов США, о чем сообщал регулятор. Таким образом резервы обновили исторический максимум.

