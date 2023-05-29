Украинцы набрали микрокредитов более чем на 9 миллиардов за три месяца
Источник:Опендатабот
По сравнению с последним кварталом 2022 количество микрокредитов в Украине возросло к маю 2023 года. Сумма ссуд поднялась на 39%.
Сколько микрокредитов было выдано в начале 2023 года
За первые три месяца 2023 года сумма микрокредитов возросла до 9,23 миллиарда гривен (+39%) и было заключено 1,9 млрд новых договоров (+18%). Однако это до сих пор меньше, чем было заключено в аналогичный период в 2021 году – 3,52 миллиарда договоров.
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Однако с каждым кварталом сумма растет – в начале текущего года средняя сумма сделки достигла довоенного периода: 4912 гривен против 5079 гривен в первом квартале 2022 года.
По данным НБУ, в I квартале 2023 года задолженность украинцев по микрокредитам составляет 8,7 миллиарда гривен, то есть выросла на 663 миллиарда гривен.
НБУ определил основные цели по курсу доллара
В целом НБУ выделил два направления на которых будет сфокусировано внимание учреждения: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.
- "фокус сопротивления" – краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности в финансовой системе и экономике в целом. Они включают в себя применение инструментов для контроля за инфляцией и курсом национальной валюты, поддержки банковской системы и т.п.;
- "фокус восстановления" – среднесрочные меры по запуску преобразований, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики. Например: снижение бюрократических барьеров, повышение прозрачности и конкурентности среды, привлечение инвестиций и т.д.