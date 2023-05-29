Украинцы набрали микрокредитов более чем на 9 миллиардов за три месяца

По сравнению с последним кварталом 2022 количество микрокредитов в Украине возросло к маю 2023 года. Сумма ссуд поднялась на 39%.

Сколько микрокредитов было выдано в начале 2023 года

За первые три месяца 2023 года сумма микрокредитов возросла до 9,23 миллиарда гривен (+39%) и было заключено 1,9 млрд новых договоров (+18%). Однако это до сих пор меньше, чем было заключено в аналогичный период в 2021 году – 3,52 миллиарда договоров.

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Напомним! В 2023 году в среднем заключают 627 миллионов новых небанковских ссуд в месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 миллиарда.

Однако с каждым кварталом сумма растет – в начале текущего года средняя сумма сделки достигла довоенного периода: 4912 гривен против 5079 гривен в первом квартале 2022 года.

По данным НБУ, в I квартале 2023 года задолженность украинцев по микрокредитам составляет 8,7 миллиарда гривен, то есть выросла на 663 миллиарда гривен.

НБУ определил основные цели по курсу доллара

В целом НБУ выделил два направления на которых будет сфокусировано внимание учреждения: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.