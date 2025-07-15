У кого из украинцев выросла минимальная пенсия на почти 400 гривен

В 2025 году выросли минимальные пенсии вследствие проведения мартовской индексации. В июле изменений не запланировано.

Кто имеет минимальную пенсию почти 4 тысячи гривен?

В марте минимальная пенсия для таких лиц выросла с 3 370 до 3 758 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Какие пенсионеры имеют право на такую минимальную пенсию сейчас:

пенсионеры старше 65 лет, которые не работают и приобрели полный страховой стаж (то есть, 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин);

пенсионеры старше 80 лет, которые приобрели достаточно стажа: 25 лет – для мужчин, 20 лет – для женщин.

Выросла минимальная пенсия и для других пенсионеров: