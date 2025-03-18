Сравнение шокирует: насколько минимальная пенсия в Украине меньше чем в Европе

Минимальная пенсионная выплата в Украине пока не изменилась. Сейчас она, как и раньше, составляет 2 361 гривну.

Насколько больше минимальная пенсия в Европе

Учитывая нынешний курс минимальная пенсия в Украине составляет примерно 52 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Обратите внимание! В Украине сейчас действует солидарная пенсионная система. В других странах присутствуют еще варианты. Например, накопительная, профессиональная или добровольная системы.

Сейчас одну из самых высоких минимальных пенсий имеют пенсионеры в Швейцарии – 1 300 евро. Такую выплату могут получить одинокие лица, которые приобрели достаточное количество стажа.

Также высокие пенсии в Испании:

ориентировочно 1000 евро предоставляется одиноким лицам старше 65 лет;

1 300 евро – если жена или муж пенсионера находятся на его иждивении.

Минимальная пенсия у "соседей" Украины несколько меньше:

в Румынии социальная помощь пенсионерам без минимального стажа – 230 евро;

в Польше минимальная пенсия – 425 евро;

в Молдове – 150 евро;

в Венгрии – 71 евро.

Интересно! Минимальная выплата для пенсионеров в странах Балтии очень отличается. В Латвии она составляет – 166 евро, Эстонии – 372 евро, Литве – 246 евро.