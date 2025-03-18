Сравнение шокирует: насколько минимальная пенсия в Украине меньше чем в Европе
- Минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну, или примерно 52 евро.
- Минимальные пенсии в Европе значительно выше, например, в Швейцарии – 1 300 евро, в Испании – 1 000-1 300 евро, в Польше – 425 евро.
Минимальная пенсионная выплата в Украине пока не изменилась. Сейчас она, как и раньше, составляет 2 361 гривну.
Насколько больше минимальная пенсия в Европе
Учитывая нынешний курс минимальная пенсия в Украине составляет примерно 52 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Обратите внимание! В Украине сейчас действует солидарная пенсионная система. В других странах присутствуют еще варианты. Например, накопительная, профессиональная или добровольная системы.
Сейчас одну из самых высоких минимальных пенсий имеют пенсионеры в Швейцарии – 1 300 евро. Такую выплату могут получить одинокие лица, которые приобрели достаточное количество стажа.
Также высокие пенсии в Испании:
- ориентировочно 1000 евро предоставляется одиноким лицам старше 65 лет;
- 1 300 евро – если жена или муж пенсионера находятся на его иждивении.
Минимальная пенсия у "соседей" Украины несколько меньше:
- в Румынии социальная помощь пенсионерам без минимального стажа – 230 евро;
- в Польше минимальная пенсия – 425 евро;
- в Молдове – 150 евро;
- в Венгрии – 71 евро.
Интересно! Минимальная выплата для пенсионеров в странах Балтии очень отличается. В Латвии она составляет – 166 евро, Эстонии – 372 евро, Литве – 246 евро.