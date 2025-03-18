В каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно

Нюансы и условия этой льготы предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 17 мая 1993 года под названием "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", передает 24 Канал со ссылкой на документ.

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Так право бесплатного проезда распространяется на такие виды транспорта:

трамваи;

автобусы;

троллейбусы;

пригородных электричках (независимо от места регистрации).

Обратите внимание! В то же время правила перевозки и список льготных категорий пассажиров в маршрутных такси определяются местными органами власти.

Как пенсионерам получить право на бесплатный проезд

В каждом транспорте должно находиться объявление с информацией о льготах. Также подобные решения местных советов публикуются на официальных сайтах.

Для того, чтобы воспользоваться этими льготами, следует показать пенсионное удостоверение. При отсутствии этого документа проезд придется оплачивать на общих условиях.

Важно! Если в транспорте установлена автоматизированная система учета пассажиров, то пенсионеры должны иметь специальный электронный билет, который выдается бесплатно.