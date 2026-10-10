Заметный рост уже с октября: кому доплатят до минимальной пенсии

Второй месяц осени принесет украинским пенсионерам разные суммы в кошельках, ведь единого стандарта выплат больше не существует. Для многих итоговая цифра станет приятным бонусом, тогда как другим придется рассчитывать лишь на базовый минимум.

Какими будут минимальные выплаты в октябре и кого это касается

В октябре продолжат действовать суммы, установленные еще во время мартовской индексации, поэтому для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин и 35 для мужчин) гарантированный минимум составит 4213 гривен.

Такую же сумму получат и те, кому исполнилось 80 лет, при наличии 20 или 25 лет стажа соответственно, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для людей в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем государство гарантирует выплату в размере 4050 гривен. Если же стажа не хватает, эту сумму будут рассчитывать пропорционально отработанным годам.

Однако есть важный нюанс: граждане в возрасте 75–80 лет с минимальным стажем (20 лет для женщин и 25 для мужчин) в любом случае получат не менее 4050 гривен.

Что предусмотрено для других категорий и людей с инвалидностью

Украинцы до 70 лет, честно отработавшие свои 30 или 35 лет, а также лица с инвалидностью I группы (независимо от возраста и стажа) могут рассчитывать на минимум в 3725 гривен. Для всех остальных неработающих пенсионеров базовая планка остается на уровне 3406 гривен.

Помимо основной пенсии, государство продолжает поддерживать людей почтенного возраста специальными надбавками. Главное условие – общий размер пенсии не должен превышать 10 340 гривен.

Суммы распределяются четко по возрастным категориям: пенсионеры от 70 до 75 лет получают до 300 гривен, от 75 до 80 лет – до 456 гривен, а тем, кто перешагнул 80-летний рубеж, доплачивают до 570 гривен ежемесячно.

Почему этих денег недостаточно и какие решения готовят власти

Несмотря на наличие надбавок, существующая система не решает глобальную проблему бедности среди пожилых людей.

Как мы писали ранее, Украине необходима системная пенсионной реформы, которая будет предусматривать гарантированную базовую выплату и страховую часть, зависящую от уплаченных взносов. Подобная модель рассматривается в рамках обновления пенсионной системы.