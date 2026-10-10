Якими будуть мінімальні виплати у жовтні та кого це стосується

У жовтні продовжать діяти суми, встановлені ще під час березневої індексації, тому для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним стажем (30 років для жінок і 35 для чоловіків) гарантований мінімум складе 4213 гривень.

Таку ж суму отримають і ті, кому виповнилося 80 років, за наявності 20 або 25 років стажу відповідно, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Для людей віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем держава гарантує виплату на рівні 4050 гривень. Якщо ж стажу не вистачає, цю суму вираховуватимуть пропорційно до відпрацьованих років.

Проте є важливий нюанс: громадяни віком 75-80 років із мінімальним стажем (20 років для жінок та 25 для чоловіків) у будь-якому разі отримають не менше 4050 гривень.

Що передбачено для інших категорій та людей з інвалідністю

Українці до 70 років, які чесно відпрацювали свої 30 чи 35 років, а також особи з інвалідністю І групи (незалежно від віку та стажу) можуть розраховувати на мінімум у 3725 гривень. Для всіх інших непрацюючих пенсіонерів базова планка залишається на рівні 3406 гривень.

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Окрім основної пенсії, держава продовжує підтримувати людей поважного віку спеціальними надбавками. Головна умова – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Суми розподіляються чітко за віковими категоріями: пенсіонери від 70 до 75 років отримують до 300 гривень, від 75 до 80 років – до 456 гривень, а тим, хто перетнув 80-річний рубіж, доплачують до 570 гривень щомісяця.

Чому цих грошей недостатньо та які рішення готує влада

Попри наявність надбавок, поточна система не вирішує глобальної проблеми бідності серед літніх людей.

Як ми писали раніше, Україна потребує системної пенсійної реформи, яка передбачатиме гарантовану базову виплату та страхову частину, залежну від сплачених внесків. Подібна модель розглядається в межах оновлення пенсійної системи.