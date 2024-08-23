Как выросла минимальная пенсия в Украине в 2024 году
23 августа 2024, 15:27Читати новину українською
Источник:ПФУ
В этом году минимальные выплаты пенсионеров выросли. Правительство установило различные минимумы, учитывая возраст, стаж и статус пенсионера.
Как изменилась минимальная выплата
С 1 января 2024 года минимальная пенсионная соответствовала прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. То есть, 2 361 гривна.
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Однако, с 1 марта минимальные пенсионные выплаты выросли. Теперь они такие:
- 2 725 гривен могут получать пенсионеры, которые не работают (независимо от количества приобретенного стажа);
- 2 980 гривен могут получить пенсионеры в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа;
- 3 240 гривен имеют люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые приобрели полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен получают пенсионеры от 80 лет и имеющие страховой стаж 20/25 лет;
- 3 370 гривен предоставляется людям в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж – 30/35 лет.
Обратите внимание! Если лицо имеет определенный статус, минимальная выплата для него назначается в отдельном порядке. Например, ветераны войны в Афганистане без инвалидности должны получать не менее 4 958 гривен.