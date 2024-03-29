Минимальная пенсия в апреле: изменится ли размер выплат
29 марта 2024, 10:40Читати новину українською
Источник:ПФУ
В этом году мартовская индексация была призвана увеличить самые маленькие пенсии для украинцев. Поэтому в апреле некоторые получат уже совсем новые суммы.
Какая минималка будет в апреле
Сейчас минимальная пенсия и "социальная" пенсия от государства находятся на одном уровне – 2 361 гривны. Эти выплаты привязаны к прожиточному минимуму.
Читайте также Выход на пенсию в 2024 году: сколько страхового стажа нужно мужчинам и женщинамНапомним! "Социальную" пенсию получают лица, которые вообще не имеют страхового стажа. Ее назначают с 65 лет.
Во время мартовской индексации размер минимальной пенсии подняли до 2 725 гривен. Перерасчет больших выплат также зависел от возраста пенсионеров и их стажа.
У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен.
Какие еще выплаты выросли
- для тех, кто достиг возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет – 3 370 гривен;
- лицам в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа – 2 980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- лицам в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет – 3 240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- лицам которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 20/25 лет – 3 370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- другим категориям пенсионеров, которые не работают (независимо от стажа) – 2 725 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).