Минимальная пенсия в октябре 2026 года: сколько будут получать украинцы

В октябре 2026 года отдельного общего повышения минимальных пенсий не предусмотрено. В то же время после мартовской индексации для различных категорий неработающих пенсионеров минимальные выплаты были увеличены.

Какова минимальная пенсия в октябре

В октябре 2026 года пенсионеры будут получать минимальные выплаты в размерах, установленных после мартовской индексации. Нового повышения именно с 1 числа не предусмотрено. Соответствующие размеры пенсионных выплат определены постановлением Кабинета Министров № 236, об этом сообщал Пенсионный фонд Украины.

Размер минимальной выплаты зависит от возраста пенсионера, страхового стажа и других условий. В частности:

4 213 гривен – в настоящее время предусмотрено для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

4 213 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет при наличии страхового стажа 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин;

4 050 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет;

3 725 гривен – для пенсионеров в возрасте до 70 лет с необходимым страховым стажем, а также для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности стажа;

3 406 гривен – для остальных неработающих пенсионеров независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначена пенсия.

Обращаем внимание! Минимальная пенсия по возрасту в Украине в 2026 году составляет 2 595 гривен. Ее размер установлен на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время фактический размер пенсии может быть выше, ведь он зависит от страхового стажа, заработка и других предусмотренных законодательством доплат.

К слову, часть пенсионеров в октябре сможет получить доплату к пенсиям. Речь идет именно о надбавке по возрасту. Ее размер составляет от 300 до 570 гривен и зависит от возрастной категории. Однако такая доплата будет актуальна только для пенсионеров, соответствующим установленным требованиям, в частности, их пенсия не должна превышать 10 340,35 гривен.