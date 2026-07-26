Не все пенсионеры об этом знают: кому после 65 лет обязаны доплатить

В 2026 году украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие необходимый страховой стаж, смогут рассчитывать на повышенный гарантированный минимальный размер пенсии. Какой именно, читайте дальше.

Какую минимальную пенсию гарантируют украинским после 65 лет?

Украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие необходимый страховой стаж , могут рассчитывать на повышенный гарантированный минимальный размер пенсии. Такую норму предусматривает статья 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" .

В 2026 году для получения этой гарантии нужно иметь:

женщинам не менее 30 лет страхового стажа;

мужчинам не менее 35 лет страхового стажа.

Для таких пенсионеров минимальный размер пенсии по возрасту не может быть ниже 40% минимальной заработной платы. Поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата составляет 8647 гривен, гарантированный минимум пенсии для украинцев в возрасте от 65 лет равен 3458,80 гривны.

В то же время пенсионеры, не имеющие необходимого страхового стажа, не могут получать меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Кто может получить перерасчет?

Повышенный минимальный размер пенсии устанавливают неработающим получающим пенсионерам:

пенсию по возрасту;

пенсию по инвалидности;

пенсию за выслугу лет;

пенсию в связи с утратой кормильца.

Если человек после назначения пенсии продолжает официально работать или зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, перерасчет с учетом нового размера минимальной зарплаты произведут только после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.

Какие еще доплаты могут получать пенсионеры?

Кроме гарантированного минимального размера пенсии после 65 лет, украинцы имеют право на ежемесячные возрастные доплаты . Их назначают автоматически по достижении соответствующего возраста.

Если день рождения приходится на первое число месяца, доплату за первый месяц начислят пропорционально количеству дней с даты достижения соответствующего возраста.