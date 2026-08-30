Пенсия УБД не может быть такой низкой: что гарантирует закон

Для участников боевых действий в Украине установлен гарантированный минимальный размер пенсионных выплат. Рассказываем, какую сумму гарантирует государство и в каких случаях Пенсионный фонд производит доплату.

Как рассчитываются минимальные гарантии для ветеранов

Для участников боевых действий законодательство устанавливает гарантированный минимальный размер пенсионного обеспечения. В Пенсионном фонде Украины поясняют, что если после всех расчетов пенсия оказывается ниже установленного государством уровня, разницу компенсируют автоматически.

Размер пенсии определяется индивидуально. При расчете учитываются продолжительность страхового стажа, период военной службы, заработок или денежное довольствие, с которого уплачивались страховые взносы, а также результаты ежегодной индексации.

Подать документы для назначения или перерасчета пенсии ветераны могут в сервисном центре Пенсионного фонда или через веб-портал электронных услуг.

Какие доплаты предусмотрены для участников боевых действий

Помимо основной пенсии, участники боевых действий имеют право на ряд дополнительных государственных гарантий. В частности, законодательством предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии и целевая денежная помощь.

Также для военнослужащих действует льготный порядок исчисления страхового стажа: один месяц непосредственного участия в боевых действиях засчитывается как три месяца. Это может повлиять как на право на пенсию, так и на ее размер.

Отдельные условия установлены и для выхода на пенсию по возрасту. Участники боевых действий могут оформить пенсионные выплаты раньше общеустановленного пенсионного возраста при условии наличия необходимого страхового стажа.

Какие гарантии действуют для ветеранов с инвалидностью

Повышенные минимальные пенсионные гарантии также предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны. Их размер зависит от установленной группы инвалидности и не может быть ниже уровня, определенного законодательством.