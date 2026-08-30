Як розраховують мінімальні гарантії для ветеранів

Для учасників бойових дій законодавство встановлює гарантований мінімальний розмір пенсійного забезпечення. У Пенсійному фонді України пояснюють, що якщо після всіх розрахунків пенсія виявляється нижчою за визначений державою рівень, різницю компенсують автоматично.

Розмір пенсії визначають індивідуально. Під час розрахунку враховують тривалість страхового стажу, період військової служби, заробіток або грошове забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески, а також результати щорічної індексації.

Подати документи для призначення чи перерахунку пенсії ветерани можуть у сервісному центрі Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг.

Які доплати передбачені для учасників бойових дій

Крім основної пенсії, учасники бойових дій мають право на низку додаткових державних гарантій. Зокрема, законодавством передбачено щомісячну надбавку до пенсії та цільову грошову допомогу.

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Також для військовослужбовців діє пільговий порядок обчислення страхового стажу: один місяць безпосередньої участі в бойових діях зараховується як три місяці. Це може вплинути як на право на пенсію, так і на її розмір.

Окремі умови встановлено і для виходу на пенсію за віком. Учасники бойових дій можуть оформити пенсійні виплати раніше за загальновстановлений пенсійний вік за умови наявності необхідного страхового стажу.

Які гарантії діють для ветеранів з інвалідністю

Підвищені мінімальні пенсійні гарантії також передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Їхній розмір залежить від встановленої групи інвалідності та не може бути нижчим за рівень, визначений законодавством.