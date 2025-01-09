Минимальная пенсия в 2025 году: как изменятся выплаты в Украине

В Украине ежегодно пересматривают размер минимальной зарплаты, минимальной пенсии и прожиточного минимума. Однако Госбюджет на 2025 год не предусматривает выделение средств для индексации социальных выплат.

Как изменятся пенсии в 2025 году

В то же время индексация пенсий в 2025 году все же состоится, передает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Чиновник сообщил, что индексация запланирована на март 2025 года.

Однако размер пенсии, как и прожиточный минимум, изменений не претерпит. Так их значение останутся действующим по меньшей мере до 2028 года.

Сейчас минимальная пенсия составляет:

2361 гривну для людей без стажа;

минимальная зарплата – 8 000 гривен;

прожиточный минимум – 2 920 гривен.

Почему украинцы не заметят изменений в пенсиях

Эксперт Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко заявила, пенсии в Украине могут повысить в марте примерно на 10-12%. Однако точные числа станут известны уже в следующем году.

Однако, несмотря на пересмотр выплат, для большинства пенсионеров ничего не изменится. Дело в том, что при размере пенсии до 3 000 гривен повышение на 12% при размере пенсии до 3 000 гривен почти не заметно.

В частности для выхода на пенсию в 2025 году нужно определенное количество лет стажа:

в 60 лет – минимум 32 года стажа;

в 63 года – от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет – минимум 22 года стажа.

Заметьте! То есть чем позже пенсионер выходит на пенсию, тем выше размер выплат.