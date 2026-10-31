Минимальная пенсия вырастет до 7 тысяч гривен: действительно ли украинцев ждут такие выплаты

В следующем году миллионы пожилых украинцев могут вновь столкнуться с острой нехваткой средств на удовлетворение базовых потребностей. Члены правительства и депутаты уже ведут жаркие дискуссии по поводу пересмотра ключевых социальных стандартов в новом госбюджете.

Какими будут выплаты пенсионерам в следующем году

Согласно проекту государственного бюджета на 2027 год, минимальный размер пенсии в Украине может вырасти с 2 595 до 2 878 гривен. Таким образом, повышение составит 283 гривны, или около 10,9%.

Соответствующие показатели заложены в статье 6 законопроекта № 16000, который Верховная Рада поддержала в первом чтении. Однако для обеспечения базового уровня жизни эта сумма должна составлять не менее 7 000 гривен.

Народный депутат Иван Крулько подчеркивает, что государство должно ориентироваться на фактический прожиточный минимум. По его словам, официальные показатели сейчас примерно вдвое ниже реальной стоимости жизни, что наносит сильный удар по кошелькам наиболее уязвимых категорий граждан.

Есть ли шанс на пересмотр социальных стандартов

Верховная Рада уже поручила правительству пересмотреть соответствующие расчеты перед вторым чтением проекта государственного бюджета на 2027 год. Это означает, что теоретическая возможность для увеличения выплат еще существует.

Однако эксперты и сами депутаты испытывают большие сомнения в том, что Кабинет Министров выполнит это поручение в полном объеме. Найти дополнительные миллиарды, чтобы заложить в бюджет повышение минимальной пенсии до необходимых 7 000 гривен, в условиях жесткого дефицита будет крайне сложно.

Что известно о предыстории формирования бюджета

Проект государственного бюджета на 2027 год уже вызвал волну возмущения из-за колоссального неравенства доходов. Народный депутат Галина Третьякова резко раскритиковала документ, указав на вопиющую несправедливость: зарплаты работников государственного сектора могут различаться в 40 раз, а разрыв между минимальными и максимальными пенсиями достигает 100 раз.

В то же время следует понимать, что львиная доля государственных финансов идет на оборону страны. Как заявлял премьер-министр Сергей Корецкий, из общих расходов Украины в 200 миллиардов долларов на 2026 год около 155 миллиардов направляется непосредственно на войну. Остальные средства, которые остаются на финансирование медицины, образования и социальных программ, крайне ограничены, что и вынуждает правительство экономить на повышении пенсий.