Будет ли минимальная зарплата составлять 12 000 гривен с 1 января 2027 года: что предлагают депутаты

Минимальную зарплату в Украине предлагают повысить до 12 000 гривен с 1 января 2027 года, а минимальную пенсию по возрасту – до 6 500 гривен. Соответствующие предложения по социальным стандартам озвучил народный депутат Даниил Гетманцев, однако это еще не означает, что новые суммы уже утверждены.

Повысят ли минимальную зарплату до 12 000 гривен

Народный депутат Даниил Гетманцев предложил заложить в государственный бюджет Украины на 2027 год повышение минимальной заработной платы до 12 000 гривен в месяц с 1 января. При этом речь идет именно о предложении относительно будущих социальных стандартов, а не о принятом решении.

По замыслу депутата, изменения должны коснуться не только зарплат, но и пенсий, прожиточного минимума и социальной помощи. Цель – постепенно приблизить государственные выплаты к реальным потребностям украинцев.

Обратите внимание! Гетманцев признает, что возможностей бюджета недостаточно, чтобы сразу установить социальные стандарты на уровне фактического прожиточного минимума. В то же время он предлагает использовать доступные государственные ресурсы для более быстрого повышения этих показателей.

Важно различать озвученную инициативу и окончательно утвержденные бюджетные показатели. Чтобы минимальная зарплата действительно выросла до 12 000 гривен с начала 2027 года, соответствующие нормы должны пройти бюджетный процесс и быть закреплены в законодательстве.

Что еще предлагается изменить в социальных стандартах

Помимо минимальной зарплаты, в предложениях Гетманцева речь идет о повышении других социальных выплат. В частности, депутат предлагает установить следующие показатели с 1 января 2027 года:

минимальная пенсия по возрасту – 6 500 гривен;

общий прожиточный минимум на одного человека – 7 200 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 7 488 гривен;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, – 5 832 гривны.

Также предлагается изменить подход к помощи малообеспеченным семьям. Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения такой помощи должен составлять 100% для трудоспособных лиц и 150% для детей, людей с инвалидностью и лиц, утративших трудоспособность.

Важно! Отдельный блок инициатив касается поддержки семей с детьми. Среди предложенных сумм – до 7 000 гривен в месяц помощи в связи с беременностью и родами, до 8 000 гривен на уход за ребенком до года и до 12 500 гривен на уход за ребенком с инвалидностью.

Для программ поддержки семей также предлагается предусмотреть 9 000 гривен в месяц в рамках программы "еЯсла", или 14 000 гривен для ребенка с инвалидностью, а по программе "Пакет школьника" – 5 000 гривен.

В то же время эти суммы также следует рассматривать как предложения, а не как гарантированные выплаты с определенной даты.

Откуда предлагают взять деньги на повышение выплат

По словам Гетманцева, дополнительно 225 миллиардов гривен в бюджете на 2027 год предлагается направить на социальную защиту, образование, медицину, поддержку экономики и государственный резерв.

Обратите внимание! Наибольшую часть – 140 миллиардов гривен – планируют выделить на социальную защиту. В частности, 100 миллиардов гривен предлагается дополнительно направить в Пенсионный фонд, 15 миллиардов – на поддержку людей и семей с низкими доходами, а 6,9 миллиарда – на помощь семьям с детьми.

Еще 30 миллиардов гривен предлагается выделить на образование и науку, из которых 25 миллиардов должны пойти на образовательную субвенцию, прежде всего для оплаты труда педагогов. На Программу медицинских гарантий предлагается добавить 25 миллиардов гривен. На поддержку экономики, по предложению депутата, должно прийść еще 20 миллиардов гривен. Среди направлений финансирования – производственные предприятия, развитие предпринимательства и помощь аграриям. Еще 10 миллиардов гривен предлагается добавить в резервный фонд государства.

Однако для реализации этих инициатив необходимо определить реальные источники дополнительных поступлений и согласовать соответствующие бюджетные расходы.

Кстати, мы недавно писали, что с 1 января 2027 года минимальная минимальная зарплата планировалась на уровне 9 546 гривен. То есть она вырастет на 899 гривен, или на +10,4%.