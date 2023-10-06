Министерство экономики назвало главную проблему, с которой Украина будет иметь дело в 2024 году

Экономика государства в 2024 году будет расти. Но есть одна проблема.

Проблемой для Украины является безработица. Об этом рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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Каким видят следующий год в Минэкономики

Там прогнозируют рост ВВП на 4% (ранее говорилось о 5%). Именно эта цифра заложена в проект государственного бюджета на следующий, 2024 год.

Экономический рост можно назвать восстановительным, говорит Свириденко.

Источником роста, импульсом является госбюджет. Он наполняется макроэкономической помощью, и за его счет выплачивается зарплата военнослужащим,

– говорит чиновница.

С бюджетом связаны социальные расходы, создающие спрос на рынке, а также программы поддержки.

Первый вице-премьер-министр отметила рост почти всех секторов экономики в 2023 году, например, в сельском хозяйстве есть рост урожая, а в машиностроении прогресс достиг 10%. Тренд на такой рост в Минэкономики надеются сохранить.

Классическая структурная безработица

А вот одним из главных экономических вызовов будет безработица. По прогнозам, к 2024 году уровень безработицы достигнет 18,6%. Свириденко назвала его беспрецедентно высоким и сравнила с тем уровнем, который был во время пандемии. Тогда безработица была на уровне 10%.

Бизнес сталкивается преимущественно со структурной безработицей, когда уровень квалификации работников не отвечает требованиям бизнеса. Ответом на него должны быть программы обучения и переобучения – это то, чем мы пытаемся заниматься с Министерством образования,

– рассказала первый вице-премьер-министр.

Она назвала краткосрочные программы переквалификации в течение 6 – 7 месяцев успешными, ведь в современном мире не хватает времени.

Кроме того, Свириденко подтвердила, что Кабинет Министров не намерен повышать ставки налога в следующем году. В то же время предполагают рост налоговой базы за счет развития бизнеса.