Проблемою для України є безробіття. Про це розповіла перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.
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Яким бачать наступний рік у Мінекономіки
Там прогнозують зростання ВВП на 4% (раніше мовилося про 5%). Саме цю цифру закладено в проєкт державного бюджету на наступний, 2024 рік.
Економічне зростання можна назвати відновлювальним, каже Свириденко.
Джерелом зростання, імпульсом, є держбюджет. Він наповнюється макроекономічною допомогою, і за його рахунок сплачується зарплата військовослужбовцям,
– говорить чиновниця.
З бюджетом пов'язані соціальні видатки, що створює попит на ринку, а також програми підтримки.
Перший віцепрем'єр-міністр наголосила на зростанні майже всіх секторів економіки у 2023 році, наприклад, у сільському господарстві є зростання врожаю, а у машинобудуванні прогрес сягнув 10%. Тренд на таке зростання у Мінекономіки сподіваються зберегти.
Класичне структурне безробіття
А от одним із головних економічних викликів буде безробіття. За прогнозами, до 2024 року рівень безробіття досягне 18,6%. Свириденко назвала його безпрецедентно високим і порівняла із тим рівнем, який був під час пандемії. Тоді безробіття було на рівні 10%.
Бізнес стикається переважно зі структурним безробіттям, коли рівень кваліфікації працівників не відповідає вимогам бізнесу. Відповіддю на нього мають бути програми навчання і перенавчання – це те, чим ми намагаємося займатися із Міністерством освіти,
– розповіла перший віцепрем'єр-міністр.
Вона назвала короткотермінові програми з перекваліфікації протягом 6–7 місяців успішними, адже в сучасному світі бракує саме часу.
Крім того, Свириденко підтвердила, що Кабінет міністрів не має наміру підвищувати ставки податку в наступному році. Натомість передбачають зростання податкової бази за рахунок розвитку бізнесу.