Проблемою для України є безробіття. Про це розповіла перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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Яким бачать наступний рік у Мінекономіки

Там прогнозують зростання ВВП на 4% (раніше мовилося про 5%). Саме цю цифру закладено в проєкт державного бюджету на наступний, 2024 рік.

Економічне зростання можна назвати відновлювальним, каже Свириденко.

Джерелом зростання, імпульсом, є держбюджет. Він наповнюється макроекономічною допомогою, і за його рахунок сплачується зарплата військовослужбовцям,

– говорить чиновниця.

З бюджетом пов'язані соціальні видатки, що створює попит на ринку, а також програми підтримки.

Перший віцепрем'єр-міністр наголосила на зростанні майже всіх секторів економіки у 2023 році, наприклад, у сільському господарстві є зростання врожаю, а у машинобудуванні прогрес сягнув 10%. Тренд на таке зростання у Мінекономіки сподіваються зберегти.

Класичне структурне безробіття

А от одним із головних економічних викликів буде безробіття. За прогнозами, до 2024 року рівень безробіття досягне 18,6%. Свириденко назвала його безпрецедентно високим і порівняла із тим рівнем, який був під час пандемії. Тоді безробіття було на рівні 10%.

Бізнес стикається переважно зі структурним безробіттям, коли рівень кваліфікації працівників не відповідає вимогам бізнесу. Відповіддю на нього мають бути програми навчання і перенавчання – це те, чим ми намагаємося займатися із Міністерством освіти,

– розповіла перший віцепрем'єр-міністр.

Вона назвала короткотермінові програми з перекваліфікації протягом 6–7 місяців успішними, адже в сучасному світі бракує саме часу.

Крім того, Свириденко підтвердила, що Кабінет міністрів не має наміру підвищувати ставки податку в наступному році. Натомість передбачають зростання податкової бази за рахунок розвитку бізнесу.