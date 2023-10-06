Олександра Устінова – нардепка та керівниця ТСК для контролю за використання озброєння розповіла 24 Каналу, з чим виникли найбільше труднощів та як на ухвалення оборонних витрат впливає міжнародна підтримка.

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Чому довелось вносити зміни у держбюджет

Верховна Рада збільшила видатки держбюджету-2023 на потреби оборони на 303 мільярди гривень. Найбільше коштів пішло на Збройні Сили України, далі йдуть Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція тощо.

Спочатку цього не розрахували. У нас бюджет на оборону збільшився на 300%. На початку року ніхто не розумів, скільки у нас буде поранених та загиблих. Це важко було передбачити,

– зауважила Олександра Устінова.

Так, коли військову чи військового поранили й вони потрапляють до лікарні – видатки на одну бойову одиницю вдвічі збільшуються. Окрім зарплати, яку отримує ця людина, її потрібно замінити на фронті кимось із другої чи третьої лінії, відповідно – збільшити заробітну плату. У такий спосіб за одну посаду доводиться платити двічі.

"Ми до кінця не розуміли, і це проблема не України, скільки зброї нам даватимуть безплатно. Коли ми говорили, що ми готуємось до контрнаступу – нам обіцяли одне. Чи надали все, що обіцяли? – ні. Дуже багато довелось купувати самим", – пояснила нардепка.

До слова, в "Гвардії Наступу", заснованій в лютому 2023 року, є бригада "Лють", створеній на базі поліції. Однак міжнародні партнери не надають правоохоронним органам військову допомогу. Озброювати їх довелось власним коштом. Через це ті видатки, які закладалися на зарплати – були використані на спорядження, важку техніку тощо.

Олександра Устінова про складнощі з оборонними видатками: дивіться відео

Про нову зброю дізнаються постфактум

Також фактором, який є непередбачуваний, є і загалом допомога від країн Заходу. Адже немає конкретних запевнень від партнерів скільки і якої зброї нададуть Україні, наприклад, щомісяця.

Коли одна країна оголошує про новий пакет, лише тоді є розуміння, яку кількість та на яку зброю можна розраховувати найближчим часом.

Ми не можемо довгостроково планувати, і проблема в тому, що навіть наші міжнародні партнери – не можуть. Тому що в більшості закінчились свої стоки,

– зауважила Устінова.

Зараз у всьому світі шукають, де купити озброєння, запускають виробництво. Тож гарантій щодо обсягів та номенклатури озброєння ніхто не може дати.

Бюджет на 2024 затверджений: що відомо