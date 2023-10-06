Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зазначила, що ухваленню документа передували 11,5 години "інтелектуальних дискусій" з нульовим результатом, оскільки не відбулось жодних суттєвих змін. Як відомо, держбюджет на 2024 рік у першому читанні ухвалили 20 вересня.
До вашої уваги Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік у першому читанні
Підласа додала, що зарплати військовослужбовцям виплатять вчасно і в жовтні, і в листопаді, і в грудні.
Докладніше про видатки на оборону
У пресслужбі Міністерства фінансів розтлумачили, що 224,5 мільярда гривень спрямують на зарплати військовослужбовців, а 78,1 мільярда гривень використають для закупівлі спецтехніки, військового обладнання, харчування військових та інших потреб:
- Міноборони – +211 млрд;
- МВС – +79,2 млрд;
- СБУ – +4,2 млрд;
- ГУР – +2,5 млрд;
- Службі зовнішньої розвідки – +0,5 млрд;
- Управлінню державної охорони – +0,2 млрд;
- Мінстратегпрому для виконання програм розвитку ОПК – +4,4 млрд;
- Адміністрації Держспецзв’язку – +0,6 млрд.
Яка ситуація з економікою України: останні новини
- Попри активні воєнні дії, державні підприємства змогли значно поповнити бюджет. Їхній чистий фінансовий прибуток становить 91,3 мільярда гривень.
- Крім того, Світовий банк під гарантії Великої Британії надав Україні додаткові 100 мільйонів доларів. Завдяки цим коштам наша країна зможе зберегти макрофінансову стабільність.
- Член ради Національного банку України Василь Фурман зазначив, що хвилювання щодо можливої девальвації гривні передчасні. Навіть в умовах "плавкого" курсу гривні НБУ працюватиме над збереженням макроекономічної стабільності нашої країни.