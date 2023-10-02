Прибутки та збитки державних підприємств

У 2022 році державні підприємства заплатили у бюджет 46,9 мільярда гривень. Це склало лише 0,9% від загального показника ВВП.

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Станом на 1 квітня 2023 року в Україні було понад 3 тисячі державних підприємств. Цікаво, що лише тисяча з них подали інформацію про свою діяльність та фінансові підсумки роботи:

594 підприємства зазнали збитків на 22,6 мільярда гривень;

399 підприємства зазнали збитків у 113,9 мільярда гривень;

65 підприємств зуміли вийти на беззбитковість.

Важливо! Чистий фінансовий прибуток державних компаній склав 91,3 мільярда гривень, це втричі більше, аніж в 2021 році.

Найбільших збитків зазнали "Нафтогаз", "Державна продовольчо-зернова корпорація України", "Енергоринок" та "Укрзалізниця". Натомість найбільші прибутки отримали "Укргідроенерго", "Українська фінансова житлова компанія", ДП "Антонов", "Зоря-Машпроект".

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Мінфін рекомендує покращувати управління державною власністю, підвищити прозорість та звітність, сприяти приватизації та швидше ліквідовувати підприємства, які не працюють.