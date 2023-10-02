Прибыли и убытки государственных предприятий
В 2022 году государственные предприятия уплатили в бюджет 46,9 миллиарда гривен. Это составило всего 0,9% от общего показателя ВВП.
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По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине было более 3 тысяч государственных предприятий. Интересно, что только тысяча из них предоставила информацию о своей деятельности и финансовых итогах работы:
- 594 предприятия понесли убытки на 22,6 миллиарда гривен;
- 399 предприятия понесли убытки в 113,9 миллиарда гривен;
- 65 предприятий смогли выйти на безубыточность.
Наибольшие убытки понесли "Нафтогаз", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", "Энергорынок" и "Укрзализныця". Наибольшие прибыли получили "Укргидроэнерго", "Украинская финансовая жилищная компания", ГП "Антонов", "Заря-Машпроект".
Минфин рекомендует улучшать управление государственной собственностью, повысить прозрачность и отчетность, способствовать приватизации и быстрее ликвидировать неработающие предприятия.