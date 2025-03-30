Перемирие станет критическим ударом для экономики России, – WSJ

На протяжении войны огромные расходы агрессора на военные нужды поддерживали производство и "приглушали" влияние санкций. Экономика России стала зависеть от войны в плане рабочих мест, зарплат и роста. Отказ от такой "подпитки" после достижения мирного соглашения представляет значительный риск для Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Экономический рост России зависит от войны против Украины

Вооруженные заводы в России перепрофилировались, а предприятия – от брендов одежды и до пекарен – перепрофилировались на производство балаклав и беспилотников. Такая трансформация сделала экономику России зависимой от войны в вопросах рабочих мест, заработной платы и роста.

"Отказ от военной поддержки в рамках мирного соглашения, на которой настаивает президент Трамп, является экономическим риском для Кремля", – отметило издание.

По словам экономистов, уход от военной основы оставит российскую экономику в опасном положении. Она истощена за три года полномасштабной войны против Украины и борется с упрямой инфляцией, нехваткой рабочей силы, имеет лишь несколько путей к росту, кроме войны.

Эксперты считают, что если мир будет достигнут, то любое сокращение военных расходов России, вероятно, оставит кратер в финансах Кремля, который будет трудно заполнить.

По оценкам старшего экономиста Института экономики стран, развивающихся, Банка Финляндии, не менее 40% экономического роста России в 2024 году было непосредственно обусловлено производством, связанным с войной, не учитывая побочных эффектов от увеличения потребления вследствие повышения зарплат и выплат, связанных с войной.

Кроме того, выплаты семьям солдат, воюющих против Украины, повысили благосостояние некоторых беднейших районов России. Прекращение такого стимулирования нанесет вред внутреннему потреблению, отметили экономисты.

Вопрос для российского правительства заключается в том, как перейти от военной экономики к гражданской, когда вся экономика мобилизована на поддержку военных усилий,

– отметила старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Берлине, аналитического центра.

Мария Шагина также отметила, что Россия находится в плену оттока мозгов, технологического упадка и экономической стагнации. В этом контексте эксперт добавила: "Каким будет новый источник экономического роста?".

Расходы агрессора на войну в сочетании со стабильными поступлениями от экспорта нефти помогли экономике не обращать внимания на прогнозы коллапса после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда большинство экономистов прогнозировали длительную и глубокую экономическую рецессию в России. Согласно официальной статистике, валовой внутренний продукт России упал якобы "всего на 1,4%" в том году и "вырос на 4,1%" в 2023 и 2024.

Если Кремль хочет избежать экономического коллапса, ему придется продолжать тратить средства на нынешнем уровне еще долго после окончания войны. Если военные расходы будут сокращены, это приведет к потере рабочих мест и общего разочарования во многих российских регионах,

– сказал Янис Клюге, эксперт по вопросам России в Немецком институте международных отношений и безопасности.

Конечно, экономика России получила бы выгоду от завершения войны, в частности, потенциальное снятие некоторых санкций, улучшение торговых отношений и делового доверия.

Война создала экономические проблемы. Центральный банк России поднял процентные ставки до рекордного уровня, чтобы противодействовать инфляционному давлению стимулов военного времени.

Аналитики убеждены, что России также необходимо продолжать вливать деньги в свой оборонный сектор, чтобы восстановить боеспособность после значительных потерь в Украине. Это, по мнению некоторых экспертов, может обеспечить агрессору экономическую "мягкую посадку" после любого завершения войны.

Бывшая сотрудница российского центрального банка, а ныне научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия, отметила, что Путину нужно будет пополнять арсеналы, а это означает, что военные расходы будут оставаться высокими еще несколько лет после войны.

Мирное соглашение станет еще одним шоком для экономики, но шоком управляемым,

– считает Александра Прокопенко.

Однако поддерживать нынешний уровень военных расходов в мирное время будет сложно. В 2025 году федеральный бюджет выделяет 13,5 триллиона рублей, или около 160 миллиардов долларов, на оборону, что составляет более 6% ВВП, конкурируя с пиковыми показателями советских времен.

Россия имеет бюджетный дефицит на протяжении всей войны, а две трети ликвидных активов ее фонда "на черный день", фонда национального благосостояния, были потрачены с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Capital Economics в записке для клиентов отмечает, что падение уровня расходов может привести к замедлению или даже рецессии в ближайшей перспективе

Сосредоточенность России на военном производстве также означает, что гражданским секторам агрессор не уделяет должного внимания. Совокупные военные расходы и расходы на "нацбезопасность" составляют более 40% бюджетных расходов. Это превышает расходы на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые.

Российские экономические показатели демонстрируют переход к военно-промышленной деятельности и каннибализацию долгосрочного благосостояния потребителей и систем социальной защиты,

– говорится в отчете Института экономики развивающихся стран, Банка Финляндии.

Предприятиям, которые потратили время и деньги, чтобы переориентироваться на экономику войны, также понадобится время, чтобы перестроиться на мирные рельсы.

Издание констатировало, что сотни тысяч россиян погибли на фронте, также многие сбежали за границу. Российский бизнес опустошен. Не хватает всех, – от программистов и инженеров до сварщиков и бурильщиков нефтяных скважин.

Хотя возвращение солдат поможет решить проблему дефицита рабочей силы после заключения мирного соглашения, экономисты предвидят проблемы с заполнением особенно высококвалифицированных вакансий. Ведь участники боевых действий в России часто происходят из менее образованных и менее состоятельных слоев населения, не имеют необходимой квалификации и способностей.

Свертывание того, что экономисты называют "экономикой смерти", станет дополнительным бременем для экономики России в мирное время.

По данным экономиста Венского института международных экономических исследований, высокие зарплаты военнослужащим, компенсации семьям погибших или раненых в бою и другие выплаты составляли 1,5% ВВП России по состоянию на середину 2024 года. По словам Астрова, на них также приходится более 3% общих потребительских расходов.

С последующим повышением выплат, связанных с войной, во второй половине прошлого года, их важность для российской экономики, вероятно, возросла, а это означает, что их сокращение будет негативным шоком для частного потребления и роста ВВП,

– считает экономист.

Кстати, российские чиновники прогнозируют, что американские компании якобы могут "массированно" вернуться в страну-агрессора после улучшения отношений Москвы с Вашингтоном. Однако мало кто из аналитиков считает, что такая тенденция материализуется, даже при условии заключения мирного соглашения.

Американские инвесторы, вероятно, будут остерегаться возвращаться в Россию из-за геополитического и репутационного риска. Кроме того, хронические проблемы, – бюрократию и слабые права собственности, считает Шагина из Международного института стратегических исследований.

По мнению экспертов, мирное соглашение будет иметь фундаментальное значение для будущей траектории развития экономики агрессора. Даже если будет достигнута договоренность о длительном мире и Россия в конечном итоге получит выгоду от усиления глобальных экономических связей, война будет иметь долгосрочные последствия для ее экономических перспектив, отметили аналитики.

"Фундаментальные изменения в политической и деловой среде России, а также в ее отношениях с Западом, потребуются для того, чтобы улучшить долгосрочные перспективы роста", – говорится в сообщении Capital Economics для клиентов.

В то же время указано, что пока, "похоже, это все еще не время".