Безработица будет только расти: мировой прогноз на 2024 год
Источник:Международная организация труда (МОТ)
Ожидается, что в 2024 году вырастет мировой уровень безработицы с 5,1% до 5,2%. Общее количество лиц, которые не могут найти работу, увеличится на 2 миллиона.
Мировой уровень безработицы
МОТ связывает эту тенденцию с ростом числа безработных именно в странах, связанных с развитой экономикой.
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Мы прогнозируем небольшое снижение показателей на рынках труда, частично из-за замедления роста во всем мире,
– объяснил в комментарии для Reuters директор департамента исследований МОТ Ричард Саманс.
После пандемии COVID-19 наблюдался скачок производительности труда во всех странах, однако впоследствии темпы снова стали низкими, как в предыдущее десятилетие.
В периоды медленного роста производительности труда реальный наличный доход и реальная заработная плата часто оказываются уязвимыми перед внезапным ценовым шоком.
– написали в МОТ.
Также в организации отметили, что все же ожидается небольшой рост занятости в странах с доходом выше среднего. А в странах, где доходы ниже, рост остается устойчивым.
Ситуация особенно тревожна в странах с высоким уровнем дохода, где рост занятости станет отрицательным в 2024 году, а в 2025 году ожидаются только скромные улучшения.
– добавили в МОТ.
Уровень безработицы в США сейчас держится на уровне ниже 4%. Пока что компании не спешат с трудоустройством новых работников, из-за последствий трудностей с поиском рабочей силы во время пандемии.
Актуальный уровень безработицы в Украине
В ноябре количество безработных сократилось до 95,4 тысячи человек, среди которых женщин – 71,4 тысячи.
- количество лиц, получающих пособие по безработице – упало за год с 89,8 до 39,8 тысячи человек;
- потребность работодателей в работниках в ноябре – сократилась за месяц на 6 тысяч и составляет 49,4 тысячи человек;
- нагрузка одно свободное место составляет – 2,0 человека