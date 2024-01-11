Безработица будет только расти: мировой прогноз на 2024 год

Ожидается, что в 2024 году вырастет мировой уровень безработицы с 5,1% до 5,2%. Общее количество лиц, которые не могут найти работу, увеличится на 2 миллиона.

Мировой уровень безработицы

МОТ связывает эту тенденцию с ростом числа безработных именно в странах, связанных с развитой экономикой.

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Мы прогнозируем небольшое снижение показателей на рынках труда, частично из-за замедления роста во всем мире,

– объяснил в комментарии для Reuters директор департамента исследований МОТ Ричард Саманс.

После пандемии COVID-19 наблюдался скачок производительности труда во всех странах, однако впоследствии темпы снова стали низкими, как в предыдущее десятилетие.

В периоды медленного роста производительности труда реальный наличный доход и реальная заработная плата часто оказываются уязвимыми перед внезапным ценовым шоком.

– написали в МОТ.

Также в организации отметили, что все же ожидается небольшой рост занятости в странах с доходом выше среднего. А в странах, где доходы ниже, рост остается устойчивым.

Ситуация особенно тревожна в странах с высоким уровнем дохода, где рост занятости станет отрицательным в 2024 году, а в 2025 году ожидаются только скромные улучшения.

– добавили в МОТ.

В США за последнюю неделю уменьшилось количество лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице на 18 тысяч американцев – до 202 000 учитывая сезонность.

Уровень безработицы в США сейчас держится на уровне ниже 4%. Пока что компании не спешат с трудоустройством новых работников, из-за последствий трудностей с поиском рабочей силы во время пандемии.

Актуальный уровень безработицы в Украине

В ноябре количество безработных сократилось до 95,4 тысячи человек, среди которых женщин – 71,4 тысячи.