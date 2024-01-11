Світовий рівень безробіття

МОП пов'язує цю тенденцію зі зростанням кількості безробітних саме в країнах, що з розвинутою економікою.

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Ми прогнозуємо невелике зниження показників на ринках праці, частково через уповільнення зростання у всьому світі,

– пояснив у коментарі для Reuters директор департаменту досліджень МОП Річард Саманс.

Після пандемії COVID-19 спостерігався стрибок продуктивності праці у всіх країнах, проте згодом темпи знову стали низькими, як у попереднє десятиліття.

У періоди повільного зростання продуктивності праці реальний наявний дохід і реальна заробітна плата часто виявляються вразливими перед раптовим ціновим шоком,

– написали в МОП.

Також в організації зазначили, що все ж очікується невелике зростання зайнятості у країнах з доходом вище середнього. А в країнах, де доходи нижчі, зростання залишиться стійким.

Ситуація особливо тривожна у країнах з високим рівнем доходу, де зростання зайнятості стане негативним у 2024 році, а у 2025 році очікуються лише скромні покращення,

– додали в МОП.

Зверніть увагу! В США за останній тиждень зменшилася кількість осіб, які вперше звернулися за допомогою з безробіття на 18 тисяч американців – до 202 000 враховуючи сезонність.

Рівень безробіття в США нині тримається на рівні нижче 4%. Поки що компанії не поспішають з працевлаштуванням нових працівників, через наслідки труднощів із пошуком робочої сили під час пандемії.

Актуальний рівень безробіття в Україні

У листопаді кількість безробітних скоротилася до 95,4 тисячі осіб, серед яких жінок – 71,4 тисячі.Загальні дані такі: