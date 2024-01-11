Світовий рівень безробіття
МОП пов'язує цю тенденцію зі зростанням кількості безробітних саме в країнах, що з розвинутою економікою.
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Ми прогнозуємо невелике зниження показників на ринках праці, частково через уповільнення зростання у всьому світі,
– пояснив у коментарі для Reuters директор департаменту досліджень МОП Річард Саманс.
Після пандемії COVID-19 спостерігався стрибок продуктивності праці у всіх країнах, проте згодом темпи знову стали низькими, як у попереднє десятиліття.
У періоди повільного зростання продуктивності праці реальний наявний дохід і реальна заробітна плата часто виявляються вразливими перед раптовим ціновим шоком,
– написали в МОП.
Також в організації зазначили, що все ж очікується невелике зростання зайнятості у країнах з доходом вище середнього. А в країнах, де доходи нижчі, зростання залишиться стійким.
Ситуація особливо тривожна у країнах з високим рівнем доходу, де зростання зайнятості стане негативним у 2024 році, а у 2025 році очікуються лише скромні покращення,
– додали в МОП.
Рівень безробіття в США нині тримається на рівні нижче 4%. Поки що компанії не поспішають з працевлаштуванням нових працівників, через наслідки труднощів із пошуком робочої сили під час пандемії.
Актуальний рівень безробіття в Україні
У листопаді кількість безробітних скоротилася до 95,4 тисячі осіб, серед яких жінок – 71,4 тисячі.Загальні дані такі:
- кількість осіб, які отримують допомогу з безробіття – впала за рік з 89,8 до 39,8 тисячі осіб;
- потреба роботодавців у працівниках у листопаді – скоротилась за місяць на 6 тисяч та складає 49,4 тисячі осіб;
- навантаження одне вільне місце становить – 2,0 людини