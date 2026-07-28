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28 июля, 12:50
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Обновлено - 12:51, 28 июля

ШИ творит чудеса: Гонконг установил рекорд экспорта более чем за 40 лет

Василий Розтрепа

Гонконг продемонстрировал самый мощный рост экспорта за последние четыре десятилетия. Главным драйвером рекордных показателей стал стремительный мировой спрос на электронику и оборудование для развития искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект обеспечил рекордный рост экспорта

В июне 2026 года экспорт Гонконга вырос на 53,4% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с 1984 года, сообщает Bloomberg . По данным местного статистического управления, общая стоимость поставок достигла рекордных 641,1 миллиарда гонконгских долларов (81,8 миллиарда долларов США).

Результат значительно превысил ожидания экономистов, после того как в мае экспорт уже увеличился на 40,8%. Основным фактором такого скачка стал глобальный бум искусственного интеллекта, существенно повысивший спрос на электронику, оборудование для обработки данных, телекоммуникационное оборудование и электротехнические компоненты.

Правительство Гонконга отмечает, что высокий мировой спрос на продукцию, связанную с искусственным интеллектом, и в дальнейшем будет поддерживать внешнюю торговлю. В то же время, власти предостерегают, что эскалация геополитического напряжения на Ближнем Востоке может создать дополнительные риски для мировой экономики и логистики.

Следует отметить, что большинство торговли Гонконга составляет реэкспорт. Город почти не производит оборудование для ИИ самостоятельно, однако играет ключевую роль в качестве логистического и торгового хаба для высокотехнологичных товаров между Китаем и другими странами Азии.

Какие страны обеспечили наибольший рост поставок

Наибольший рост экспорта Гонконг зафиксировал в торговле с азиатскими странами. Поставки в Сингапур увеличились на 83%, в Тайвань – на 80%, а в материковый Китай – на 59%. В то же время, экспорт в США вырос сразу на 114%.

Несмотря на введение администрацией Дональда Трампа новых пошлин в размере 12,5% на товары из Китая и Гонконга, местный Совет по развитию торговли считает их влияние ограниченным. Причиной является то, что ряд электронных товаров, составляющих основу экспорта Гонконга в США, продолжают действовать исключения.

В то же время, импорт в Гонконг также демонстрировал стремительный рост. В июне он увеличился на 45,4% в годовом исчислении – это лучший результат с 1992 года. Особенно быстро выросли поставки из Южной Кореи, которые подскочили на 177%.

Аналитики ожидают, что в последующие месяцы темпы роста экспорта могут несколько замедлиться из-за постепенного охлаждения технологического цикла, замедления мировой экономики и эффекта высокой базы сравнения после рекордных показателей прошлого года.

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