Скоро мир столкнется с дефицитом газа из-за остановки поставок из Персидского залива, – FT

Страны мира рискуют остаться без газа: в течение следующих 10 дней последние танкеры со сжиженным газом из Персидского залива прибудут в порты, и поставки полностью прекратятся.

Катар, который производит около 5-й части мирового сжиженного природного газа, был вынужден приостановить экспорт после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив. Кроме того, его гигантский завод Ras Laffan получил серьезные повреждения из-за иранских ракетных ударов на этой неделе, что повлекло резкий скачок цен на газ в Азии и Европе. Об этом пишет The Financial Times.

Многие танкеры, которые были загружены в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, отправились в путь до начала войны. Поэтому некоторые страны испытывают последствия остановки поставок только сейчас.

Государства, которые зависят от импорта газа для работы своих экономик, вынуждены платить чрезвычайно высокие цены, искать альтернативные виды топлива или экономить газ в домохозяйствах и бизнесе.

В Азии, где многие страны имеют ограниченные запасы нефти и газа, уже начали принимать меры, чтобы избежать дефицита, например, ввели четырехдневную рабочую неделю.

По информации по наблюдению за судами, в Азии, которая потребляет почти 90% газа из Персидского залива, ожидается только один груз с СПГ. В Европу еще запланировано прибытие шести таких грузов.

Особенно уязвим Пакистан. В прошлом году в него почти 99% импортируемого СПГ поступало из Катара. Последние грузы из Ras Laffan прибыли на второй и третий день войны с Ираном. Оба СПГ-терминала страны сократили работу до одной шестой мощности и полностью прекратят отгрузки газа до конца месяца. Один из терминалов, принадлежащий Pakistan GasPort, в ближайшие дни исчерпает запасы газа для переработки.

Покупка СПГ на спотовом рынке для Пакистана сейчас слишком дорогая, а доставка подорожала из-за высоких ставок фрахта и длинные маршруты к альтернативным поставщикам. Если конфликт будет продолжаться, страна, вероятно, будет вынуждена использовать более дорогую и грязную мазутную нефть для производства электроэнергии.

Бангладеш тоже пострадает, но меньше, потому что часть газа страна получает из других источников, не из Персидского залива. Из-за высоких цен и ограниченных альтернатив правительство уже ввело ограничения на потребление газа, в частности закрыло университеты.

Тайвань, один из крупнейших импортеров СПГ из Персидского залива, испытывает последствия перехода от угля к газу и постепенного ухода от атомной энергетики. Страна обеспечила себе поставки газа до конца апреля. Однако летом спрос на электроэнергию растет, и если Ормузский пролив останется закрытым, Тайвань ждут возможные серьезные энергетические проблемы.

Китай и Япония также планируют покупать СПГ на спотовом рынке для компенсации дефицита.

Хотя Япония является вторым по величине импортером СПГ после Китая, она меньше зависит от поставок с Ближнего Востока – лишь 6% поставок проходит через Ормузский пролив.

Китай получает 30% своего СПГ из Персидского залива, но имеет собственное производство газа и может переключиться на уголь.

Япония также планирует больше использовать уголь и атомную энергию, частично возобновив работу крупнейшей в мире атомной станции в префектуре Ниигата.

Пока не будет разрешено прохождение большего количества судов через Ормузский пролив, мировые поставки СПГ будут оставаться ограниченными.

Даже после этого на рынке будет меньше газа, поскольку 17% мощностей Катара будут оставаться недоступными в течение 3 – 5 лет из-за атаки на Ras Laffan. Это может заставить страну объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам СПГ.

