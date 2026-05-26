Главную лазейку закрывают: в Украине сократят количество забронированных

В Украине может уменьшиться количество забронированных работников критических предприятий. Это связано с новыми требованиями к системе бронирования, которые приняло правительство.

Какую лазейку закрывает правительство?

Об этом рассказала народный депутат и председатель Временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты прав инвесторов и рабочей группы по вопросам инвестиций в ОПК Галина Янченко в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, новое постановление Кабмина уберет ключевую лазейку для бронирования работников в критических компаниях, которая сейчас используется.

Сейчас ведется работа над постановлением, которое, по мнению Министерства экономики, имеет некоторые лазейки по бронированию закрыть. В частности, ключевым вопросом является учет одних и тех же людей на разных предприятиях по несколько раз,

– отметила Янченко.

Речь идет о людях, которые работают на смежных должностях в предприятиях. Компании пока зачисляют их к той половине, что не имеет бронирования.

Однако по новым правилам бронь, вероятно, могут потерять те, кто получает ее по смежному месту работы, а не основному.

Как разъяснили в Минэкономики, работники, которые уже имеют бронь в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также работники-совместители будут учитываться в квоту только по одному из мест работы.

То есть совместительство искусственно не будет создавать дополнительное место в квоте по бронированию для другого работодателя. Это должно предотвратить искусственное увеличение количества работников, которых предприятие может забронировать, и сделать квоту бронирования более привязанной к реальной потребности бизнеса в сохранении ключевых специалистов,

– добавили в министерстве.

Важно! По данным Минэкономики, на сегодня критические предприятия в Украине забронировали около 1,3 миллиона работников. Это примерно 12% от всех людей, официально работающих в Украине.

Напомним, прошлой неделе правительство утвердило обновленные правила бронирования работников для критически важных предприятий. Одним из ключевых изменений стало повышение зарплатного критерия для компаний, которые хотят сохранить возможность бронировать сотрудников.

Теперь предприятие должно обеспечить среднюю заработную плату не ниже трех минимальных. По состоянию на сейчас это 25 941 гривну. В то же время для бизнеса, который работает в прифронтовых областях, решили оставить предыдущие условия. Для таких регионов и в дальнейшем будет действовать порог на уровне 2,5 минимальной зарплаты – 21 618 гривен.

Отдельно правительство поручило центральным и местным органам власти в течение месяца обновить критерии определения критически важных предприятий. После этого новые условия должны согласовать с Министерством обороны и Министерством экономики.

Также в течение ближайших трех месяцев планируют проверить все компании, которые уже получили статус критически важных. На время этой проверки действующие бронирования работников и сам статус предприятий будут оставаться в силе.