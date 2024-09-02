Штрафы для пенсионеров: за что Пенсионный фонд взимает деньги

Некоторые пенсионеры рискуют получить значительные штрафы, если не обратятся в Пенсионный фонд вовремя. За несвоевременное уведомление об изменениях Пенсионный фонд может наложить штраф на человека.

За что могут оштрафовать пенсионера

Если окажется, что из-за отсутствия или несвоевременного уведомления пенсионером об изменениях были начислены лишние пенсионные выплаты, то ПФУ имеет право удерживать до 20% пенсии.

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Это может происходить до тех пор, пока вся сумма неправомерно полученных средств не будет возвращена. Как отмечает ведомство, уведомить Пенсионный фонд об изменениях необходимо в течение десяти дней.

Таким образом, в Пенсионный фонд необходимо обращаться в следующих случаях:

получение ID-карты вместо паспорта старого образца;

оформление нового паспорта в случае потери предыдущего;

изменение фамилии, имени или отчества;

получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

изменение места постоянной регистрации;

трудоустройство или увольнение с работы.

Обратите внимание! Штрафы установлены статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".