Могут ли пенсионеры получать меньше чем 3 000 гривен в месяц

В бюджете на 2024 год прожиточный минимум установлен на уровне 2 361 гривну, к которому приравняли минимальную пенсию. Некоторые украинцы получают пенсии, немного выше этого показателя, но они все еще не достигают 3 000 гривен.

Кто получает пенсию меньше 3 000 гривен

С 1 марта 2024 года были установлены новые минимальные выплаты для пенсионеров определенных возрастных категорий.

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Так, минимальную пенсию получают:

65-летние пенсионеры без достаточного стажа – 2 725 гривен.

Пенсионеры до 70 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – 2 980 гривен.

Минимальные пенсии для других возрастных категорий

Пенсионеры возрастом от 70 до 80 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 3 240 гривен.

Пенсионеры, достигшие 80 лет и имеющие страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, получают 3 370 гривен.

Важно! Пенсионеры с полным страховым стажем получают не менее 40% от минимальной зарплаты, а минимальная пенсия установлена на уровне 3 370 гривен.