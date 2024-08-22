Могут ли пенсионеры получать меньше чем 3 000 гривен в месяц
22 августа 2024, 16:46Читати новину українською
В бюджете на 2024 год прожиточный минимум установлен на уровне 2 361 гривну, к которому приравняли минимальную пенсию. Некоторые украинцы получают пенсии, немного выше этого показателя, но они все еще не достигают 3 000 гривен.
Кто получает пенсию меньше 3 000 гривен
С 1 марта 2024 года были установлены новые минимальные выплаты для пенсионеров определенных возрастных категорий.
Читайте также Как выросла средняя пенсия в Украине и кто ее получает
Так, минимальную пенсию получают:
- 65-летние пенсионеры без достаточного стажа – 2 725 гривен.
- Пенсионеры до 70 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – 2 980 гривен.
Минимальные пенсии для других возрастных категорий
- Пенсионеры возрастом от 70 до 80 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 3 240 гривен.
- Пенсионеры, достигшие 80 лет и имеющие страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, получают 3 370 гривен.
Важно! Пенсионеры с полным страховым стажем получают не менее 40% от минимальной зарплаты, а минимальная пенсия установлена на уровне 3 370 гривен.