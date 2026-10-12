Удар по "Газпрому": Молдова планирует закупать газ у Украины

Энергетическая карта Европы продолжает стремительно меняться, оставляя страну-агрессора за бортом. Соседнее государство готовится к важным переговорам в Киеве, чтобы обеспечить свою энергонезависимость.

Что произошло и о каких объемах газа идет речь

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил о намерении закупать природный газ для нужд своей страны напрямую у Украины. Речь идет о доступных объемах в размере около 500 миллионов кубометров, которые планируется приобрести по рыночной стоимости, о чем пишет Newsmaker.

Глава правительства соседнего государства подчеркнул, что в ближайшее время посетит Киев для обсуждения деталей соглашения.

Если они смогут продать этот газ Польше дороже, то почему должны продавать его Молдове дешевле? Условия будут близки к рыночным,

– отметил Тофан.

Почему это выгодно для кошелька соседей

Главное преимущество украинского ресурса заключается в логистике. Благодаря географической близости Молдова существенно сэкономит на транспортировке, что сделает конечную цену более привлекательной. Кроме того, если сторонам удастся заключить долгосрочный контракт на 3–5 лет, это позволит зафиксировать еще более низкую стоимость топлива.

Обратите внимание! Кишинев последовательно избавляется от энергетической зависимости от Москвы. Тофан в очередной раз подчеркнул, что возвращение к закупкам российского газа невозможно. Этому способствует то, что Украина окончательно прекратила транзит топлива из России после завершения соответствующего соглашения с "Газпромом", нанеся мощный удар по энергетическому шантажу Кремля.

Ранее мы сообщали, что впервые за годы полномасштабной войны Кабмин разрешил частным добывающим компаниям экспортировать 15 % от объемов собственной добычи природного газа в страны Европейского Союза. Такой шаг стал возможен потому, что Украина накопила в подземных хранилищах более 15,6 миллиарда кубометров топлива, превысив правительственные планы.