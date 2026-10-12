Що сталося та про які обсяги газу йдеться

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив про намір закуповувати природний газ для потреб своєї країни безпосередньо в Україні. Йдеться про доступні обсяги близько 500 мільйонів кубометрів, які планують придбати за ринковою вартістю, про що пише Newsmaker.

Очільник уряду сусідньої держави наголосив, що найближчим часом відвідає Київ для обговорення деталей угоди.

Якщо вони зможуть продати цей газ Польщі дорожче, то чому повинні продавати його Молдові дешевше? Умови будуть близькими до ринкових,

– зазначив Тофан.

Чому це вигідно для гаманця сусідів

Головна перевага українського ресурсу полягає в логістиці. Завдяки географічній близькості Молдова суттєво зекономить на транспортуванні, що зробить кінцеву ціну привабливішою. Крім того, якщо сторонам вдасться укласти довгостроковий контракт на 3 – 5 років, це дозволить зафіксувати ще нижчу вартість палива.

Зверніть увагу! Кишинів послідовно позбувається енергетичної залежності від Москви. Тофан вкотре підкреслив, що повернення до закупівель російського газу є неможливим. Цьому сприяє і той факт, що Україна остаточно припинила транзит палива з Росії після завершення відповідної угоди з "Газпромом", завдавши потужного удару по енергетичному шантажу Кремля.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми повідомляли, що вперше за роки повномасштабної війни Кабмін дозволив приватним видобувним компаніям експортувати 15% від обсягів власного видобутку природного газу до країн Європейського Союзу. Такий крок став можливим завдяки тому, що Україна накопичила у підземних сховищах понад 15,6 мільярда кубометрів палива, перевищивши урядові плани.