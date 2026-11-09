Молдова запустила ЛЭП с Румынией и прекращает закупки российского газа

8 ноября Молдова окончательно прекратила закупки природного газа у России. Президент Майя Санду подчеркнула, что страна ввела в эксплуатацию новую линию электропередачи и положила конец шантажу со стороны Москвы.

Глава государства сообщила в социальной сети X о вводе в эксплуатацию важного инфраструктурного объекта. Речь идет о линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, которая соединила молдавскую сеть с Румынией и европейской энергосистемой.

Конец энергетическому шантажу Молдовы

По словам Майи Санду, Кремль десятилетиями использовал поставки энергоресурсов для оказания политического давления на Кишинев, однако теперь теперь удалось окончательно преодолеть эту зависимость.

Мы запустили линию электропередачи Вулканешты – Кишинев, которая соединяет Молдову с Румынией и европейской энергосистемой. Десятилетиями Москва использовала энергетику как инструмент шантажа. Теперь этому конец: Молдова не закупает ни одного кубометра российского газа… Спасибо всем, кто сделал это возможным,

– написала президент.

Впереди – строительство еще двух линий электропередачи в Румынию.

Страна продолжает диверсификацию источников и переориентацию на европейские и региональные рынки.

В частности, Кишинев уже протестировал механизм импорта на украинской газовой бирже и рассматривает возможность приобрести у украинских поставщиков от 10 до 50 миллионов кубометров голубого топлива.