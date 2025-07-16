До 14 000 за одну монету: на каких копейках можно обогатиться в Украине

В Украине коллекционеры готовы заплатить тысячи гривен за одну монету. Однако найти такой экземпляр непросто, ведь он должен иметь особые, редкие характеристики.

Какие 50 копеек считают редкими?

За монету 50 копеек 1992 года выпуска разновидности 3ВАг можно заработать от 4 000 до 11 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Монеты-ягодки".

Смотрите также Существует ли банкнота в 1 миллион долларов и как она может выглядеть

По словам издания, 50 копеек 1992 года были оборотной монетой в Украине, которую чеканили различным типом штампов, из-за чего было много ее разновидностей.

К редким и самым дорогим относят 50 копеек 1992 года, которые чеканили во время наладки станков на Луганском станкостроительном заводе,

– отмечает издание.

Редкие 50 копеек 1992 года отличаются:

толстым средним зубом трезубца;

рисунком 17,7 миллиметра;

гладким гуртом;

особым изображением грозди №1 – на нем 4 ягоды, а пятая сливается с венком.

Важно! По словам специалистов, ценными коллекционеры считают также 50 копеек с вдавленным трезубцем. Их чеканили английскими штемпелями. Вообще эти монеты не должны были попасть в обращение, однако некоторые нумизматы нашли их и даже продали за 12 000 гривен на аукционе.

За какие 50 копеек платят до 14 000 гривен?

Однако есть 50 копеек, за которые можно заработать еще больше. Это монета 1994 года выпуска.

Есть много разновидностей этих монет, однако редкими и дорогими нумизматы называют только экземпляры 1.1АГм и 1.2АЕс.

Сейчас за такие монеты могут заплатить от 2 000 до 14 000 гривен, хотя остальные разновидности этого года стоят обычно лишь не более 50 гривен или вообще покупаются по номиналу.

Стоит знать! На сегодня коллекционерам удалось найти всего лишь 10 монет разновидности 1.2АЕс, поэтому он так ценится. По данным издания, в 2022 году цена 50 копеек 1994 года выпуска составила на аукционе 20 000 гривен.