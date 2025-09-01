Уникальные 200 гривен: какую монету выпустил НБУ
- НБУ выпустил памятную монету номиналом 200 гривен, изготовленную из золота 900 пробы, с тиражом 10 000 штук.
- На аверсе монеты изображен малый Государственный герб Украины, а на реверсе - портрет Тараса Шевченко.
НБУ выпустил уникальную монету. Она посвящена известному украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.
Что известно о монете НБУ, посвященной Шевченко?
НБУ выпустил памятную монету номиналом 200 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Читайте также Повышенные стипендии, новый формат обучения в школах и более высокие пенсии: какие будут изменения с 1 сентября
Что нужно знать об этой монете:
- монета изготовлена из золота 900 пробы, общая масса драгоценного металла – 15,55 грамма;
- год чеканки – 1996;
- в обращение эта монета введена в 1997 году
- по состоянию на сейчас, она стоит – 81 015 гривен;
- общий тираж – 10 000 штук (однако, как сообщается на сайте, на складе осталось только 167);
- монета относится к серии "Выдающиеся личности Украины";
- продается монета в специальном чехле.
Как выглядит монета с Тарасом Шевченко от НБУ 1996 года / Фото НБУ
Обратите внимание! Продажа этой монеты лимитирована. Каждый может приобрести для себя только 4 штуки.
Как выглядит аверс монеты (лицевая сторона):
- в центре круга – изображение малого Государственного герба Украины, вокруг ветви калины;
- сверху указан год чеканки – 1996 и надпись "Украина";
- снизу написан номинал – 200 гривен.
Как выглядит лицевая сторона монеты посвященная Шевченко 1996 года / Фото НБУ
Реверс монеты (обратная сторона):
- портрет Тараса Шевченко;
- подпись поэта;
- справа под портретом Шевченко – кобзарь с мальчиком-поводырем, которые стоят возле сельской хаты;
- также на этой стороне указаны инициалы и годы жизни поэта;
- внизу и немного в сторону размещены специальные обозначения, в частности, проба.
Где указано пробу и вес на золотой монете 1996 года, посвященной Шевченко / Фото НБУ
Обратите внимание! Эта монета имеет гладкий гурт.