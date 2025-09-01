НБУ выпустил уникальную монету. Она посвящена известному украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.

Что известно о монете НБУ, посвященной Шевченко?

НБУ выпустил памятную монету номиналом 200 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Что нужно знать об этой монете:

монета изготовлена из золота 900 пробы, общая масса драгоценного металла – 15,55 грамма;

год чеканки – 1996;

в обращение эта монета введена в 1997 году

по состоянию на сейчас, она стоит – 81 015 гривен;

общий тираж – 10 000 штук (однако, как сообщается на сайте, на складе осталось только 167);

монета относится к серии "Выдающиеся личности Украины";

продается монета в специальном чехле.



Как выглядит монета с Тарасом Шевченко от НБУ 1996 года / Фото НБУ

Обратите внимание! Продажа этой монеты лимитирована. Каждый может приобрести для себя только 4 штуки.

Как выглядит аверс монеты (лицевая сторона):

в центре круга – изображение малого Государственного герба Украины, вокруг ветви калины;

сверху указан год чеканки – 1996 и надпись "Украина";

снизу написан номинал – 200 гривен.



Как выглядит лицевая сторона монеты посвященная Шевченко 1996 года / Фото НБУ

Реверс монеты (обратная сторона):

портрет Тараса Шевченко;

подпись поэта;

справа под портретом Шевченко – кобзарь с мальчиком-поводырем, которые стоят возле сельской хаты;

также на этой стороне указаны инициалы и годы жизни поэта;

внизу и немного в сторону размещены специальные обозначения, в частности, проба.



Где указано пробу и вес на золотой монете 1996 года, посвященной Шевченко / Фото НБУ

Обратите внимание! Эта монета имеет гладкий гурт.