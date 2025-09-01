Что известно о монете НБУ, посвященной Шевченко?

НБУ выпустил памятную монету номиналом 200 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Что нужно знать об этой монете:

  • монета изготовлена из золота 900 пробы, общая масса драгоценного металла – 15,55 грамма;
  • год чеканки – 1996;
  • в обращение эта монета введена в 1997 году
  • по состоянию на сейчас, она стоит – 81 015 гривен;
  • общий тираж – 10 000 штук (однако, как сообщается на сайте, на складе осталось только 167);
  • монета относится к серии "Выдающиеся личности Украины";
  • продается монета в специальном чехле.


Как выглядит монета с Тарасом Шевченко от НБУ 1996 года / Фото НБУ

Обратите внимание! Продажа этой монеты лимитирована. Каждый может приобрести для себя только 4 штуки.

Как выглядит аверс монеты (лицевая сторона):

  • в центре круга – изображение малого Государственного герба Украины, вокруг ветви калины;
  • сверху указан год чеканки – 1996 и надпись "Украина";
  • снизу написан номинал – 200 гривен.


Как выглядит лицевая сторона монеты посвященная Шевченко 1996 года / Фото НБУ

Реверс монеты (обратная сторона):

  • портрет Тараса Шевченко;
  • подпись поэта;
  • справа под портретом Шевченко – кобзарь с мальчиком-поводырем, которые стоят возле сельской хаты;
  • также на этой стороне указаны инициалы и годы жизни поэта;
  • внизу и немного в сторону размещены специальные обозначения, в частности, проба.


Где указано пробу и вес на золотой монете 1996 года, посвященной Шевченко / Фото НБУ

Обратите внимание! Эта монета имеет гладкий гурт.