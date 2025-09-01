Що відомо про монету НБУ, присвячену Шевченку?
НБУ випустив пам'ятну монету номіналом 200 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Що потрібно знати про цю монету:
- монета виготовлена із золота 900 проби, загальна маса дорогоцінного металу – 15,55 грама;
- рік карбування – 1996;
- в обіг ця монета введена у 1997 році
- станом на зараз, вона коштує – 81 015 гривень;
- загальний тираж – 10 000 штук (проте, як повідомляється на сайті, на складі лишилось лише 167);
- монета належить до серії "Видатні особистості України";
- продається монета у спеціальному чохлі.
Як виглядає монета з Тарасом Шевченком від НБУ 1996 року / Фото НБУ
Зверніть увагу! Продаж цієї монети лімітований. Кожен може придбати для себе лише 4 штуки.
Як виглядає аверс монети (лицева сторона):
- в центрі кола – зображення малого Державного герба України, навколо гілки калини;
- зверху вказано рік карбування – 1996 та напис "Україна";
- знизу написаний номінал – 200 гривень.
Як виглядає лицева сторона монети присвячена Шевченку 1996 року / Фото НБУ
Реверс монети (зворотна сторона):
- портрет Тараса Шевченка;
- підпис поета;
- справа під портретом Шевченка – кобзар із хлопчиком-поводирем, які стоять біля сільської хати;
- також на цій стороні вказано ініціали та роки життя поета;
- внизу та трохи в бік розміщені спеціальні позначення, зокрема, проба.
Де вказано пробу і вагу на золотій монеті 1996 року, присвяченій Шевченку / Фото НБУ
Зауважте! Ця монета має гладкий гурт.