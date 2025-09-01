Що відомо про монету НБУ, присвячену Шевченку?

НБУ випустив пам'ятну монету номіналом 200 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Що потрібно знати про цю монету:

  • монета виготовлена із золота 900 проби, загальна маса дорогоцінного металу – 15,55 грама;
  • рік карбування – 1996;
  • в обіг ця монета введена у 1997 році
  • станом на зараз, вона коштує – 81 015 гривень;
  • загальний тираж – 10 000 штук (проте, як повідомляється на сайті, на складі лишилось лише 167);
  • монета належить до серії "Видатні особистості України";
  • продається монета у спеціальному чохлі.


Як виглядає монета з Тарасом Шевченком від НБУ 1996 року / Фото НБУ

Зверніть увагу! Продаж цієї монети лімітований. Кожен може придбати для себе лише 4 штуки.

Як виглядає аверс монети (лицева сторона):

  • в центрі кола – зображення малого Державного герба України, навколо гілки калини;
  • зверху вказано рік карбування – 1996 та напис "Україна";
  • знизу написаний номінал – 200 гривень.


Як виглядає лицева сторона монети присвячена Шевченку 1996 року / Фото НБУ

Реверс монети (зворотна сторона):

  • портрет Тараса Шевченка;
  • підпис поета;
  • справа під портретом Шевченка – кобзар із хлопчиком-поводирем, які стоять біля сільської хати;
  • також на цій стороні вказано ініціали та роки життя поета;
  • внизу та трохи в бік розміщені спеціальні позначення, зокрема, проба.


Де вказано пробу і вагу на золотій монеті 1996 року, присвяченій Шевченку / Фото НБУ

Зауважте! Ця монета має гладкий гурт.