Що відомо про монету НБУ, присвячену Шевченку?

НБУ випустив пам'ятну монету номіналом 200 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Що потрібно знати про цю монету:

монета виготовлена із золота 900 проби, загальна маса дорогоцінного металу – 15,55 грама;

рік карбування – 1996;

в обіг ця монета введена у 1997 році

станом на зараз, вона коштує – 81 015 гривень;

загальний тираж – 10 000 штук (проте, як повідомляється на сайті, на складі лишилось лише 167);

монета належить до серії "Видатні особистості України";

продається монета у спеціальному чохлі.



Як виглядає монета з Тарасом Шевченком від НБУ 1996 року / Фото НБУ

Зверніть увагу! Продаж цієї монети лімітований. Кожен може придбати для себе лише 4 штуки.

Як виглядає аверс монети (лицева сторона):

в центрі кола – зображення малого Державного герба України, навколо гілки калини;

зверху вказано рік карбування – 1996 та напис "Україна";

знизу написаний номінал – 200 гривень.



Як виглядає лицева сторона монети присвячена Шевченку 1996 року / Фото НБУ

Реверс монети (зворотна сторона):

портрет Тараса Шевченка;

підпис поета;

справа під портретом Шевченка – кобзар із хлопчиком-поводирем, які стоять біля сільської хати;

також на цій стороні вказано ініціали та роки життя поета;

внизу та трохи в бік розміщені спеціальні позначення, зокрема, проба.



Де вказано пробу і вагу на золотій монеті 1996 року, присвяченій Шевченку / Фото НБУ

Зауважте! Ця монета має гладкий гурт.