Жесткая монетарная политика: как НБУ регулирует валютный курс во время войны

С первых дней полномасштабного вторжения Национальный банк Украины перешел к жесткой монетарной политике. Уже 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны за доллар и ввел строгие валютные ограничения.

Корректировка курса

В июле 2022 года НБУ скорректировал официальный курс гривны к доллару на 25% – до 36,56 гривны за доллар, сообщает 24 Канал.

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Важный этап начался в октябре 2023 года, когда НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса

Такой подход позволил восстановить активность на валютном рынке и сбалансировать спрос и предложение валюты.

Обратите внимание! Основной причиной перехода к более гибкому режиму стала ситуация на валютном рынке, где из-за войны образовался дефицит валюты в частном секторе.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что не все действия НБУ были оправданными. Например, экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что когда курс резко подняли до 36,6 гривны за доллар, это создало условия для возможных спекуляций.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Лучше бы было, если бы НБУ публично сообщал, что, например, девальвация в течение года произойдет на определенный процент. Затем ежемесячно дважды проводится снижение на определенный процент для того, чтобы провести запланированную девальвацию до конца года. Это бы происходило размеренными шагами, а бизнес и население понимали бы, что будет происходить.

Кушнирук заключает, что прозрачная и предсказуемая политика НБУ могла бы предотвратить резкие колебания курса и обеспечить более стабильную экономическую ситуацию во время войны.

Регулирование монетарной политики

Во время полномасштабной войны приоритетом НБУ оставалось обеспечение ценовой и финансовой стабильности, что является основой для устойчивого экономического роста.