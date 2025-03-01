Жесткая монетарная политика: как НБУ регулирует валютный курс во время войны
С первых дней полномасштабного вторжения Национальный банк Украины перешел к жесткой монетарной политике. Уже 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны за доллар и ввел строгие валютные ограничения.
Корректировка курса
В июле 2022 года НБУ скорректировал официальный курс гривны к доллару на 25% – до 36,56 гривны за доллар, сообщает 24 Канал.
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Важный этап начался в октябре 2023 года, когда НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса
Такой подход позволил восстановить активность на валютном рынке и сбалансировать спрос и предложение валюты.
Обратите внимание! Основной причиной перехода к более гибкому режиму стала ситуация на валютном рынке, где из-за войны образовался дефицит валюты в частном секторе.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что не все действия НБУ были оправданными. Например, экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что когда курс резко подняли до 36,6 гривны за доллар, это создало условия для возможных спекуляций.
Лучше бы было, если бы НБУ публично сообщал, что, например, девальвация в течение года произойдет на определенный процент. Затем ежемесячно дважды проводится снижение на определенный процент для того, чтобы провести запланированную девальвацию до конца года. Это бы происходило размеренными шагами, а бизнес и население понимали бы, что будет происходить.
Кушнирук заключает, что прозрачная и предсказуемая политика НБУ могла бы предотвратить резкие колебания курса и обеспечить более стабильную экономическую ситуацию во время войны.
Регулирование монетарной политики
Во время полномасштабной войны приоритетом НБУ оставалось обеспечение ценовой и финансовой стабильности, что является основой для устойчивого экономического роста.
Фиксация обменного курса обеспечивалась через валютные ограничения и интервенции НБУ по продаже валюты, чтобы снизить спрос на валюту.
В июне 2022 года НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%, чтобы сделать сбережения в гривне более привлекательными, уменьшить давление на валютный рынок и сдержать инфляцию.
В первой половине 2023 года регулятор усилил конкуренцию банков за вкладчиков, повысив нормативы обязательного резервирования и ввел трехмесячные депозитные сертификаты, связанные с наращиванием срочных депозитов населения.
С июля 2023 года по июнь 2024 года НБУ снижал учетную ставку с 25% до 13%, чтобы поддержать экономическое восстановление. Это помогло удерживать ставки по срочным гривневым депозитам.
В декабре 2024 года регулятор перешел к повышению ставки с 13% до 14,5%, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к снижению с середины 2025 года.
В течение войны НБУ совместно с правительством привлекал международное финансирование, активизировал рынок внутренних заимствований и с 2023 года отказался от эмиссионного финансирования бюджета.