Кого может оштрафовать или лишить пенсии ПФУ
Пенсионный фонд может выписать штраф или списать часть выплат, если человек не сообщил о некоторых важных изменениях в жизни, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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В соответствии со статьей 16, пенсионер или пенсионерка обязаны в течение десяти дней сообщить ПФУ о таких изменениях:
- получении ID-карты вместо паспорта старого образца;
- получении нового паспорта в случае потери старого;
- изменении фамилии, имени, отчества;
- получении нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- изменение места постоянной регистрации;
- трудоустройство или увольнение с работы.
Так оштрафовать лицо могут в том случае, если извещение привело к начислению дополнительных выплат. Именно поэтому суммы неправомерно начисленных средств спишут с пенсии.
Важно! Спишут не более 20% в месяц до полного погашения долга.