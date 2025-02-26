Кого может оштрафовать или лишить пенсии ПФУ

Пенсионный фонд может выписать штраф или списать часть выплат, если человек не сообщил о некоторых важных изменениях в жизни, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В соответствии со статьей 16, пенсионер или пенсионерка обязаны в течение десяти дней сообщить ПФУ о таких изменениях:

получении ID-карты вместо паспорта старого образца;

получении нового паспорта в случае потери старого;

изменении фамилии, имени, отчества;

получении нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

изменение места постоянной регистрации;

трудоустройство или увольнение с работы.

Так оштрафовать лицо могут в том случае, если извещение привело к начислению дополнительных выплат. Именно поэтому суммы неправомерно начисленных средств спишут с пенсии.

Важно! Спишут не более 20% в месяц до полного погашения долга.