К чемпионату "Евро-2012" была выпущена специальная монета. На моменте чеканки она стоила примерно 350 тысяч гривен. Сейчас эта монета значительно дороже.

Как выглядит одна из самых дорогих монет Украины?

Такая высокая цена обусловлена целой совокупностью факторов. В частности, материалом изготовления рассказал 24 каналу историк Андрей Бойко-Гагарин.

Андрей Бойко-Гагарин Доктор исторических наук, старший хранитель фондов Музея НБУ Коллекционная стоимость определяется рынком – через соотношение спроса и предложения, поэтому предсказать ее сложно. Нацбанк этим не занимается, ведь для нас главное – стоимость металла, из которого сделана монета, а также степень редкости и состояние сохранности, не менее важным является провенанс – отношение предмета к известным историческим фигурам и событиям.

Что известно об этой монете:

монета весит 0,5 килограмма;

материал изготовления – золото;

номинал – 500 гривен.



Как выглядит монета номиналом 500 гривен, выпущена к "Евро-2012" / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Сколько сейчас стоит одна из самых дорогих монет Украины?

По состоянию на сейчас, эта монета имеет цену примерно 50 тысяч долларов. Она могла бы стоить и дороже, если бы была эксклюзивной.

Мы часто говорим, что эта монета, как недвижимость в миниатюре. Это не просто слиток золота, а памятник нумизматики, который имеет и коллекционную, и культурную ценность, и инвестиционную привлекательность,

– отмечает историк.

Обратите внимание! Регулятор выпустил более 100 таких монет, которые были выкуплены коллекционерами.