4 способа снятия наличных с карты Monobank

Собственных платежных терминалов Monobank не имеет, однако снять. Также стоит помнить о лимите снятия денег от НБУ.

Как снять деньги с карты Monobank

Снять наличные с карты можно 4 способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Monobank.

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1. Банкоматы других банков

Снять наличные можно в банкоматах или отделениях:

Универсал Банка;

А-Банка;

Аккордбанка;

Укргазбанка.

Обратите внимание! Чтобы найти ближайшие отделения, на главном экране нажмите на "плюс" возле баланса. Далее на странице "Способы пополнения" пролистайте вниз и выберите "Наличными". Можно посмотреть пункты на карте или списком, а также узнать их адрес и режим работы.

2. Кассы в супермаркетах, аптеках и АЗС

Клиенты Monobank могут получить средства в супермаркетах, аптеках и заправках с комиссией 0.9% для собственных средств и 4% для кредитных.

Супермаркеты: АТБ, "Сильпо", "Фора", "Варус", "Новус", "Сим23", "Лоток", "Точка", "Траш", "Фоззи", "Рошен", "Торба", "Ашан", "Коло", "Посад", "Делви", "Наш Край", "Спар", "МегаМаркет", "Ультрамаркет", "Спирит энд Фуд", "Велмарт", "Эконом", "Белое Сухое", "Близенько", "Таврия В", "Файно Маркет".

Аптеки: АНЦ, "1 Социальная Аптека", "Аптека 911", "Аптека Оптовых Цен", "Белая Ромашка", "Аптека Доброго Дня", "Благодія", "Шара", "Витамин", "Сальве", "Копейка", "Подорожник", "Мед-Сервис", "Желаем здоровья".

Заправки: ОККО, ВОГ, "Сокар", "Укрнафта", "БРСМ-Нафта", АВИАС, АМИС, BVS и КЛО.

Другие магазины: "Аврора", "Эпицентр", "Простор", "Фокстрот", "Шик и Блеск", "Мастер ЗОО", "Днепр-М", "Территория твоей техники", "Копеечка", "Комфи", ЕВА.

Инструкция:

Оплатите за любой товар через "Гугл Пей" (смартфон должен поддерживать функцию NFC).

Скажите кассиру, что хотите снять средства.

Введите ПИН-код карты в терминале, чтобы подтвердить операцию.

Получите деньги.

3. Денежные терминалы

В некоторых местах, таких как торговые центры или вокзалы, могут быть денежные терминалы, которые позволяют снять наличные с карты за определенную комиссию. Это может быть терминал City24.

Инструкция:

Вставьте карточку в терминал.

Нажмите - "Снять средства".

Введите сумму и нажмите "Продолжить".

Подтвердите операцию в приложении.

Заберите купюры и извлеките карту.

4. Cashback-сервис

Некоторые магазины и заведения предоставляют возможность получить наличные вместе с покупкой с помощью cashback-сервиса.