4 способа снятия наличных с карты Monobank
- Monobank не имеет собственных банкоматов, но снятие наличных возможно через банкоматы других банков, кассы супермаркетов, аптек, АЗС и денежные терминалы.
- Снятие средств с карты Monobank карты Monobank возможно с комиссией, в зависимости от способа, например, 0.9% для собственных средств в супермаркетах и аптеках.
Собственных платежных терминалов Monobank не имеет, однако снять. Также стоит помнить о лимите снятия денег от НБУ.
Как снять деньги с карты Monobank
Снять наличные с карты можно 4 способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Monobank.
Смотрите также Кипрская компания получила контроль над Monobank
1. Банкоматы других банков
Снять наличные можно в банкоматах или отделениях:
- Универсал Банка;
- А-Банка;
- Аккордбанка;
- Укргазбанка.
Обратите внимание! Чтобы найти ближайшие отделения, на главном экране нажмите на "плюс" возле баланса. Далее на странице "Способы пополнения" пролистайте вниз и выберите "Наличными". Можно посмотреть пункты на карте или списком, а также узнать их адрес и режим работы.
2. Кассы в супермаркетах, аптеках и АЗС
Клиенты Monobank могут получить средства в супермаркетах, аптеках и заправках с комиссией 0.9% для собственных средств и 4% для кредитных.
Супермаркеты: АТБ, "Сильпо", "Фора", "Варус", "Новус", "Сим23", "Лоток", "Точка", "Траш", "Фоззи", "Рошен", "Торба", "Ашан", "Коло", "Посад", "Делви", "Наш Край", "Спар", "МегаМаркет", "Ультрамаркет", "Спирит энд Фуд", "Велмарт", "Эконом", "Белое Сухое", "Близенько", "Таврия В", "Файно Маркет".
Аптеки: АНЦ, "1 Социальная Аптека", "Аптека 911", "Аптека Оптовых Цен", "Белая Ромашка", "Аптека Доброго Дня", "Благодія", "Шара", "Витамин", "Сальве", "Копейка", "Подорожник", "Мед-Сервис", "Желаем здоровья".
Заправки: ОККО, ВОГ, "Сокар", "Укрнафта", "БРСМ-Нафта", АВИАС, АМИС, BVS и КЛО.
Другие магазины: "Аврора", "Эпицентр", "Простор", "Фокстрот", "Шик и Блеск", "Мастер ЗОО", "Днепр-М", "Территория твоей техники", "Копеечка", "Комфи", ЕВА.
Инструкция:
- Оплатите за любой товар через "Гугл Пей" (смартфон должен поддерживать функцию NFC).
- Скажите кассиру, что хотите снять средства.
- Введите ПИН-код карты в терминале, чтобы подтвердить операцию.
- Получите деньги.
3. Денежные терминалы
В некоторых местах, таких как торговые центры или вокзалы, могут быть денежные терминалы, которые позволяют снять наличные с карты за определенную комиссию. Это может быть терминал City24.
Инструкция:
- Вставьте карточку в терминал.
- Нажмите - "Снять средства".
- Введите сумму и нажмите "Продолжить".
- Подтвердите операцию в приложении.
- Заберите купюры и извлеките карту.
4. Cashback-сервис
Некоторые магазины и заведения предоставляют возможность получить наличные вместе с покупкой с помощью cashback-сервиса.