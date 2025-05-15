Як зняти гроші з картки Monobank

Зняти готівку з картки можна 4 способами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Monobank.

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1. Банкомати інших банків

Зняти готівку можна у банкоматах чи відділеннях:

Універсал Банку;

А-Банку;

Акордбанку;

Укргазбанку.

Зауважте! Щоб знайти найближчі відділення, на головному екрані натисніть на "плюс" біля балансу. Далі на сторінці "Способи поповнення" горніть вниз і виберіть "Готівкою". Можна подивитись пункти на мапі або списком, а також дізнатись їх адресу і режим роботи.

2. Каси в супермаркетах, аптеках та АЗС

Клієнти Monobank можуть отримати кошти в супермаркетах, аптеках і заправках з комісією 0.9% для власних коштів і 4% для кредитних.

Супермаркети: АТБ, "Сільпо", "Фора", "Варус", "Новус", "Сім23", "Лоток", "Точка", "Траш", "Фоззі", "Рошен", "Торба", "Ашан", "Коло", "Посад", "Делві", "Наш Край", "Спар", "МегаМаркет", "Ультрамаркет", "Спіріт енд Фуд", "Велмарт", "Економ", "Біле Сухе", "Близенько", "Таврія В", "Файно Маркет".

Аптеки: АНЦ, "1 Соціальна Аптека", "Аптека 911", "Аптека Оптових Цін", "Біла Ромашка", "Аптека Доброго Дня", "Благодія", "Шара", "Вітамін", "Сальве", "Копійка", "Подорожник", "Мед-Сервіс", "Бажаємо здоров’я".

Заправки: ОККО, ВОГ, "Сокар", "Укрнафта", "БРСМ-Нафта", АВІАС, АМІС, BVS і КЛО.

Інші магазини: "Аврора», "Епіцентр", "Простор", "Фокстрот", "Шик і Блиск", "Мастер ЗОО", "Дніпро-М", "Територія твоєї техніки", "Копійочка", "Комфі", ЄВА.

Інструкція:

Оплатіть за будь-який товар через "Гугл Пей" (смартфон повинен підтримувати функцію NFC).

Скажіть касиру, що хочете зняти кошти.

Введіть ПІН-код картки в терміналі, щоб підтвердити операцію.

Отримайте гроші.

3. Грошові термінали

У деяких місцях, таких як торговельні центри або вокзали, можуть бути грошові термінали, які дозволяють зняти готівку з картки за певну комісію. Це може бути термінал City24.

Інструкція:

Вставте картку в термінал.

Натисніть — "Зняти кошти".

Введіть суму і натисніть "Продовжити".

Підтвердіть операцію в додатку.

Заберіть купюри і витягніть картку.

4. Cashback-сервіс

Деякі магазини та заклади надають можливість отримати готівку разом із покупкою за допомогою cashback-сервісу.