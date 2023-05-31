Monobank повысил ставки по депозитам в гривне и валюте

Monobank повысил процентную ставку по новым депозитам в гривне и валюте. Также добавили новые депозиты, которые можно расторгнуть через определенный период.

Monobank повысил ставки по депозитам

Monobank внес некоторые нововведения по собственным депозитам. Затем он добавил депозиты в валюте сроком на 6 и 12 месяцев, который можно будет разорвать через 3 месяца от открытия.

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Также с 31 мая изменились процентные ставки по таким депозитам:

Проценты по новым долларовыми депозитами поднялись минимум на 1,5%. Больше всего выросли ставки по депозитам сроком 12 месяцев. Ситуация такова:

Депозит с правом досрочного расторжения: на 6 месяцев – 1,5%; на 12 месяцев – 2%;

Депозит без права досрочного разрыва: на 6 месяцев – 1,6%, на 12 месяцев – 2,1%.

Проценты по новым депозитами в евро изменились не столь сильно. Повышение колеблется в диапазоне от 1 до 1,6%.

Депозит с правом досрочного расторжения: на 6 месяцев – 1%; на 12 месяцев – 1,5%;

Депозит без права досрочного разрыва: на 6 месяцев – 1,1%, на 12 месяцев – 1,6%.

Больше всего с 31 мая выросли гривневые депозиты, однако изменения касаются только операций сроком 12 месяцев. В целом повышение составляет 0,5%.

Депозит с правом досрочного расторжения: на 12 месяцев – 15%;

Депозит без права досрочного расторжения: на 12 месяцев – 16%.

На каких депозитах сейчас выгодно размещать деньги

Рост популярности депозитов в гривне сроком 6 – 12 месяцев с самыми высокими процентными ставками ожидается уже во II квартале 2023 года.

с самыми высокими процентными ставками ожидается уже во II квартале 2023 года. Банкир Дмитрий Замотаев отмечает, что с середины лета новые увеличенные депозитные ставки начнут уменьшаться. Поэтому советует украинцам оформлять наиболее длительные вклады – 9-месячные или годовые.

Уже в ближайшее время НБУ может просмотреть подходы к размещению банками свободных средств на депозитные сертификаты. Так что учреждения максимально заинтересованы в привлечении депозитов населения на срок от 3 месяцев.

– это определенная ссуда для банка, который берет ваши деньги на какой-то срок под процент. Далее он заставляет их работать (дает в кредит другим людям и т.п.), а по истечении срока отдает вам с накопленным процентом. Вклады делятся на срочные и бессрочные, а проценты можно получать либо ежемесячно, либо сразу в конце действия депозита.