Новое морское соглашение: Зеленский раскрыл еще один пункт мирного плана
- Зеленский раскрыл 16-й пункт мирного плана, который предусматривает морское соглашение, что позволит Украине использовать Днепр и Черное море для коммерческой деятельности.
- В рамках соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.
В среду, 24 декабря, Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание наработанного с США и Европой 20-пунктного мирного плана. В документе, в частности, речь идет об отдельном морском соглашении.
Что будет происходить в Черном море?
Договоренности касаются свободы судоходства и перевозок. Детали президент рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
В частности, Зеленский рассказал о 16 пункте мирного плана. Согласно ему, Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческой деятельности.
Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок,
– уточнил президент.
К слову, в рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.
Обратите внимание! Также свободные экономические зоны могут создать в Энергодаре и на Донбассе – вероятно, Краматорск и Славянск. В таком случае оккупанты вынуждены будут отступить на определенное расстояние, чтобы эта зона оставалась демилитаризованной.
Что еще известно о 20-пунктном плане?
Зеленский добавил, что реакция россиян на мирный план может появиться после того, как с ними пообщается американская сторона – уже 25 декабря. Зато Украина готова к встрече на уровне лидеров.
Такие вещи как территориальные вопросы надо проговаривать на уровне лидеров,
– считает украинский президент.
9 пункт плана предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов.
10 пункт плана предусматривает ускорение процесса заключения соглашения о свободной торговле с США.
12 пункт плана, по предложению США, предусматривает, что ЗАЭС будут эксплуатировать совместно три страны.
Напомним, в июле 2022 года при содействии Турции и ООН было украдено "зерновое соглашение", однако Украина и Россия не подписывали никаких документов между собой, только соответствующие договоры с посредниками.
Соглашение продлевали несколько раз – на 120 дней, а потом еще дважды на 60 дней. Уже в июле 2023 года Россия объявила о выходе из договоренностей, пишет BBC.