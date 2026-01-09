Новая мошенническая схема: пенсионеры могут потерять свои деньги из-за преступников

Сейчас в Украине пытаются обмануть пенсионеров. Мошенники присылают фейковые сообщения пенсионерам в мессенджерах с просьбой свой подтвердить возраст.

Как украинцев могут обмануть мошенники?

Якобы для сохранения пенсии пожилых людей просят перейти по ссылке и подать анкету, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию.

Осторожно! Это ловушка! Цель таких сообщений – воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальные данные,

– предупредили украинцев.

Что произойдет, если перейти по ссылке и ввести свои персональные или банковские данные? Тогда всю информацию получат мошенники. Далее они могут использовать ее для таких действий:

взлома аккаунтов в социальных сетях; доступа к онлайн-банкингу; дальнейшей кражи средств.

Важно! Все пенсионные выплаты и порядок их назначения или прекращения определены только законами Украины. Вообще любые изменения происходят исключительно через официальные решения Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Как пенсионерам сохранить свои данные и деньги?

Украинцам следует придерживаться следующих требований:

не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях, мессенджерах или электронной почте.; не вводить личные или банковские данные на незнакомых сайтах; удалять подозрительные сообщения.

Обратите внимание! Проверять данные о пенсии, субсидии, льготы, страховые и социальных выплатах нужно только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины. А если человек все же стал жертвой мошенничества, то следует подать электронное обращение в киберполицию.

О чем еще предупреждают украинцев?

В частности жители Украины получат фейковые SMS-сообщения о якобы задержке посылок из-за неправильного адреса. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В сообщении содержится ссылка, по которой нужно перейти якобы для исправления или подтверждения данных для доставки,

– объяснили в Центре.

Однако, это мошенничество. Ссылки ведут на фишинговые сайты, которые контролируют воры, а переход по этим ссылкам может привести к потере средств или похищению персональных данных.

Важно! Ни в коем случае не нужно переходить по подозрительным ссылкам, вводить свои персональные и платежные данные и тому подобное.

Что еще известно о мошенничестве в Украине?