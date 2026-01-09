Новая мошенническая схема: пенсионеры могут потерять свои деньги из-за преступников
- Мошенники присылают пенсионерам фейковые сообщения с просьбой подтвердить возраст, чтобы выманить конфиденциальные данные и украсть деньги с карточек.
- Украинцам следует проверять информацию на официальных ресурсах и подавать обращение в киберполицию в случае мошенничества.
Сейчас в Украине пытаются обмануть пенсионеров. Мошенники присылают фейковые сообщения пенсионерам в мессенджерах с просьбой свой подтвердить возраст.
Как украинцев могут обмануть мошенники?
Якобы для сохранения пенсии пожилых людей просят перейти по ссылке и подать анкету, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию.
Осторожно! Это ловушка! Цель таких сообщений – воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальные данные,
– предупредили украинцев.
Что произойдет, если перейти по ссылке и ввести свои персональные или банковские данные? Тогда всю информацию получат мошенники. Далее они могут использовать ее для таких действий:
- взлома аккаунтов в социальных сетях;
- доступа к онлайн-банкингу;
- дальнейшей кражи средств.
Важно! Все пенсионные выплаты и порядок их назначения или прекращения определены только законами Украины. Вообще любые изменения происходят исключительно через официальные решения Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.
Как пенсионерам сохранить свои данные и деньги?
Украинцам следует придерживаться следующих требований:
- не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях, мессенджерах или электронной почте.;
- не вводить личные или банковские данные на незнакомых сайтах;
- удалять подозрительные сообщения.
Обратите внимание! Проверять данные о пенсии, субсидии, льготы, страховые и социальных выплатах нужно только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины. А если человек все же стал жертвой мошенничества, то следует подать электронное обращение в киберполицию.
О чем еще предупреждают украинцев?
В частности жители Украины получат фейковые SMS-сообщения о якобы задержке посылок из-за неправильного адреса. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
В сообщении содержится ссылка, по которой нужно перейти якобы для исправления или подтверждения данных для доставки,
– объяснили в Центре.
Однако, это мошенничество. Ссылки ведут на фишинговые сайты, которые контролируют воры, а переход по этим ссылкам может привести к потере средств или похищению персональных данных.
Важно! Ни в коем случае не нужно переходить по подозрительным ссылкам, вводить свои персональные и платежные данные и тому подобное.
Что еще известно о мошенничестве в Украине?
Напомним, что преступники присылали письма от имени Новой почты. В них говорилось якобы о задолженности компанией.
Но письма не имели никакого отношения к Новой почте или любой другой компании группы NOVA. Мошенники просто копировали логотип компании и меняли адрес отправителя. Таким образом они заставляли открыть вложение или перейти по ссылке.