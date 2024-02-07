Visa против мошенников: компании удалось не допустить мошенничества на 40 миллиардов долларов

Значительное количество афер проводятся в интернете, благодаря доступу к частным банковским данным пользователей. Платежная система Visa активно борется с мошенническими транзакциями.

Как Visa противостояла мошенникам в 2023 году

В течение 2023 года Visa осуществила рекордное количество блокировок вероятных мошеннических операций. Всего было остановлено транзакции на сумму 40 миллиардов долларов.

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Результаты за 2023 год почти вдвое выше, чем за 2022 год. Тогда это значение составляло 23 миллиарда долларов.

Стоит заметить и то, насколько массовыми становятся мошеннические транзакции в праздничные дни. В частности, в декабре 2023 года их количество увеличилось на 450% чем по сравнению с аналогичным месяцем в 2022 году.

Как борются с финансовым мошенничеством

В Visa считают, что киберпреступность и количество онлайн-мошенничеств растет. Преимущественно это связано с увеличением безналичных операций.

Представители Visa отмечают, что они продолжают поиск защиты пользователей от мошенничества. В частности, происходит машинное обучение для быстрого анализа транзакций. Также механизм должен вовремя выявлять фродовые схемы. Стоит заметить и то, что специалисты улучшают систему шифрования и защиты данных.

Аутентификация с помощью биометрических данных также должна уменьшить значительное количество мошеннических действий. Это вероятно, поскольку для идентификации используются индивидуальные анатомические показатели человека.