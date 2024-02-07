Официальный курс 7 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 7 февраля достиг 37,62 гривны за доллар. Стоимость выросла на 7 копеек против 6 февраля.

Читайте также Второй этап открытия рынка земли в действии: принесет ли это больше пользы бизнесу

Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,39 гривны, что на 2 копейки больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 8 февраля:

Доллар – 37,59 гривны,

Евро – 40,50 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 7 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,55 гривны , а продажа – 38,10 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,50 гривны , а продажа – 38,20 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,95 гривны, а продажа – 38,05 гривны.

Что предусматривает второй этап валютной либерализации

Во время встречи Нацбанка с представителями Американской торговой палаты и Европейской бизнес ассоциации, а также с крупным бизнесом, был обсужден вопрос о валютном урегулировании.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, регулятор будет продолжать либерализацию валюты несмотря на вызовы.

Андрей Пышный Председатель НБУ Как только появятся соответствующие предпосылки, мы продолжим движение в этом направлении. Мы уже имеем существенный прогресс в реализации первого этапа смягчения валютных ограничений. Ставим в приоритет его завершение и переход к реализации второго этапа.

Обратите внимание! Второй этап смягчения будет предусматривать либерализацию торгового финансирования, возможность управления валютными рисками банков, и разрешение на репатриацию процентов по "старым" долгам.

На сегодня Нацбанк ожидает решения о выделении средств США для помощи Украине. Это позволит реализовать базовый сценарий макропрогноза НБУ.